С 15 марта в Приморье стартует всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 15 до 30 марта будут работать «горячие линии» по проблемам наркомании и наркопреступности.

Позвонив по телефонам «горячих линий» приморцы смогут получить консультации специалистов по вопросам лечения и реабилитации наркобольных, а также высказать свои предложения по организации профилактической работы в крае.

Кроме того, продолжит свою работу телефон доверия приморской наркополиции, который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах культивирования наркотикосодержащих растений и других наркопреступлениях. Полученная информация будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться.

Свои «горячие» телефоны будут действовать и во всех муниципальных образованиях Приморья.

По словам организаторов, главная цель акции – привлечь внимание населения к проблеме, активизировать участие всех приморцев в антинаркотической работе, уменьшить количество точек наркосбыта в Приморье, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.