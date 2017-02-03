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В фестивале "Робофест-Владивосток - 2017" будут представлены 73 команды из Приморского края
Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Четвертый робототехнический фестиваль "Робофест-Владивосток - 2017" пройдет 4 февраля в студенческом клубе «Паллада». Начало фестиваля в 13.00.
Лучшие представители научно-технического творчества соберутся, чтобы представить свои уникальные разработки, посоревноваться в навыках программирования и создания роботов для тех или иных задач.
В этом году на участие в соревнованиях зарегистрировались 73 команды из Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема и других населенных пунктов Приморья, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Соревнования представлены в 10 категориях:
1. Hello, robot! LEGO Чертежник. 9-10 лет
2. Hello, robot! LEGO Шорт-трек. 9-10 лет
3. Hello, robot! LEGO Сортировщик. 11-12 лет
4. Hello, robot! LEGO Траектория. 11-12 лет
5. Hello, robot! Arduino. Сортировщик. 12-14 лет
6. Hello, robot! Arduino. Шорт-трек. 11-12 лет
7. 8. Робокарусель (в двух категориях Траектория-счетчик и Боулинг). Возрастная категория 7-9 класс (на Mindstorms)
9. jr. FLL. 6-9 лет. Проекты WeDo
10. FLL. 9-14 лет
Перед участниками стоят задачи по созданию робота, оснащению его датчиками и манипуляторами, и программированию для прохождения сложных испытаний. Темой этого года в категории FLL(FIRST LEGO League) и Dj.FLL – Мир Животных. Юным инженерам предстоит исследовать животный мир, выявить проблемы и попытаться найти способы решения при помощи робототехники.
Робофест-Владивосток – это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной деятельности.
Организаторы приглашают всех желающих любого возраста на Робофест-Владивосток 2017!
Расписание мероприятия:
13:00 - Открытие для гостей и начало работы выставки
13:30 - 14:00 - Подготовка роботов к финалу.
14:00 - 14:30 - Торжественное открытие
14:30 - 16:30 - Финальные заезды
16:30 - 17:30 - Награждение и торжественное закрытие фестиваля
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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