Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей

Выбор участка на территории городских округов запрещен законодательством

Самым популярным регионом в информационной системе НаДальнийВосток.РФ остается Приморский край – именно здесь большинство россиян хотят получить бесплатный гектар, сообщили Деловой газета "Золтой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений региона, по состоянию на 9.00 3 февраля заявки на получение гектара в Приморье отправили 2,3 тысячи жителей России из 6,9 тысяч подавших документы.

«Более 30% заявлений приходится на наш регион. Стать обладателями земельного участка в Приморье хотят жители Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодарского края и даже самой западной точки России – Калининградской области. Активизировались с 1 февраля и сами приморцы, почти половина поступивших заявок приходится на жителей региона», – отметили в ведомстве.

Из 2 345 заявок, поступивших за эти дни, 285 аннулировано самими гражданами, на рассмотрении – 970, утверждено 35, уже принято решение о выдаче – в 128 случаях. 74 заявки отклонены из-за ошибок в оформлении.

«Наиболее часто встречающаяся ошибка у жителей России – выбор участка на территории городских округов, что запрещено законодательством. Многие хотят получить землю во Владивостоке, и рисуют свои участки в пригороде. Соответственно, такие документы не проходят проверку. Мы советуем пользователям системы присмотреться к территории Владивостокской агломерации – Шкотовскому и Надеждинскому району», – добавили в департаменте.

Следом за Приморьем в рейтинге популярных регионов находится Хабаровский край – 1 250 заявок, Республика Саха (Якутия) – 827 заявок и Сахалинская область – 691 заявка.

По информации Минвостокразвития России, заявителями за дальневосточные гектары уже стали жители 75 регионов России. Всего же на текущий момент с учетом первых двух этапов реализации федеральной программы, в Приморье поступило более 14 тысяч заявлений на получение гектара.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.