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Жители Приморья спешат обогнать россиян в подаче заявок на "дальневосточный гектар"

03 Февраля 2017, 10:52 | Приморье

За сутки работы ФИС обработала более 800 тысяч заходов, заявителями стали жители 75 регионов России

За первые 1,5 суток работы третьего этапа программы «дальневосточный гектар» зафиксировано уже более 800 тысяч заходов. Система работает в режиме пиковых нагрузок. Служба техподдержки осуществляет поддержку системы в круглосуточном режиме.

Как ранее уточнил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, для третьего этапа был заложен сценарий одномоментного посещения сайта в 15 тысяч человек. Когда число превышает 16 тысяч, происходит замедление работы сайта. Он отметил, что уже утром в первый день третьего этапа – 1 февраля – нагрузка превышала 17 тысяч человек.

«Сайт ее выдерживает. Но надо признать, что люди обрабатывают заявки с замедлением скорости. Наши инженеры занимаются оптимизацией работы системы в круглосуточном режиме», – сказал он.

По информации Минвостокразвития России, заявки на получение гектара поступают с разных уголков страны.

«Заявителями стали жители 75 регионов России. Пока на третьем этапе больше всего заявок зафиксировано из Приморья. Их более 650. Потом идут Хабаровский край – более 600 заявок, жители Москвы и Московской области – 220 заявок, Якутия – более 200. Более 70 заявок пришло из Санкт-Петербурга», – рассказали в пресс службе Министерства.

Напомним, с 1 февраля любой житель России может получить «дальневосточный гектар».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар 



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