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Благотворительный фонд "Владмама" провел "Радостную тусу" во Владивостоке
Во Владивостоке 29 января благотворительный фонд «Владмама» провел первую «Радостную тусу» 2017 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«Радостная туса» - это серия семейных познавательных праздников, во время которых гости и участники не только общаются, но и узнают что-то полезное для себя или осваивают новые практические навыки.
Главными героями первой встречи стали семьи с детьми с синдромом Дауна. В гости к ним, вместе со своими папами и мамами, пришли другие мальчишки и девчонки, умеющие дружить с непохожими ни на кого ребятишками.
Освоив совершенно новые для себя навыки — игру в боулинг — «солнечные» дети также попробовали себя в роли кулинаров. Волонтеры фонда и сотрудники «Фабрики» научили ребят простому, но очень вкусному делу — самостоятельно собирать бутерброды.
«Если праздники — то познавательные! Если встречи — то всей семьей!»
Под таким девизом в этом году будут проходить все мероприятия БФ «Владмама» в рамках программы «Особые дети». Праздником может стать любой день и любой повод.
- У этих событий три одинаковые задачи, адресованные совершенно разным людям — рассказывает Ольга Романова, президент Благотворительного фонда «Владмама». Первая — помочь детишкам с синдромом Дауна освоить как можно больше практических навыков. Вторая задача — помочь их папам и мамам в психологическом плане: подставить дружеское плечо и сказать «Эй, вы не одни! Нас много и мы вас понимаем!». Третья задача — самая сложная — помочь обычным людям научиться быть чуточку терпимее, рассказать и показать им, что дети и взрослые, которые хоть и отличаются от нас с вами внешне, но на самом деле - такие же, как мы. Точно также умеют радоваться победам и расстраиваться поражениям, классно играть в боулинг или только учиться этому делу».
«Радостные тусы» Благотворительного фонда «Владмама» - это мероприятия, проводимые фондом в рамках программы «Особые дети». Помимо этой программы, волонтеры и добровольные помощники фонда помогают детям, оставшимся без попечения родителей и тяжелобольным детям. Всего в фонде «Владмама» действует 14 программ.
Фото предоставлено БФ "Владмама".
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