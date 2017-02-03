Благотворительный фонд "Владмама" провел "Радостную тусу" во Владивостоке

Во Владивостоке 29 января благотворительный фонд «Владмама» провел первую «Радостную тусу» 2017 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Радостная туса» - это серия семейных познавательных праздников, во время которых гости и участники не только общаются, но и узнают что-то полезное для себя или осваивают новые практические навыки.

Главными героями первой встречи стали семьи с детьми с синдромом Дауна. В гости к ним, вместе со своими папами и мамами, пришли другие мальчишки и девчонки, умеющие дружить с непохожими ни на кого ребятишками.

Освоив совершенно новые для себя навыки — игру в боулинг — «солнечные» дети также попробовали себя в роли кулинаров. Волонтеры фонда и сотрудники «Фабрики» научили ребят простому, но очень вкусному делу — самостоятельно собирать бутерброды.













«Если праздники — то познавательные! Если встречи — то всей семьей!»

Под таким девизом в этом году будут проходить все мероприятия БФ «Владмама» в рамках программы «Особые дети». Праздником может стать любой день и любой повод.

- У этих событий три одинаковые задачи, адресованные совершенно разным людям — рассказывает Ольга Романова, президент Благотворительного фонда «Владмама». Первая — помочь детишкам с синдромом Дауна освоить как можно больше практических навыков. Вторая задача — помочь их папам и мамам в психологическом плане: подставить дружеское плечо и сказать «Эй, вы не одни! Нас много и мы вас понимаем!». Третья задача — самая сложная — помочь обычным людям научиться быть чуточку терпимее, рассказать и показать им, что дети и взрослые, которые хоть и отличаются от нас с вами внешне, но на самом деле - такие же, как мы. Точно также умеют радоваться победам и расстраиваться поражениям, классно играть в боулинг или только учиться этому делу».

«Радостные тусы» Благотворительного фонда «Владмама» - это мероприятия, проводимые фондом в рамках программы «Особые дети». Помимо этой программы, волонтеры и добровольные помощники фонда помогают детям, оставшимся без попечения родителей и тяжелобольным детям. Всего в фонде «Владмама» действует 14 программ.

Фото предоставлено БФ "Владмама".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.