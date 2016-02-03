Земельные штрафы заметно выросли

Первый в этом году «урожай» штрафов в отношении нарушителей земельного законодательства в Приморье составил 110 тыс. рублей. На такую сумму были оштрафованы три нарушителя по итогам четырех дел, возбужденных органами прокуратуры и УМВД России по г. Владивостоку еще в прошлом году. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Особенно Фемиду огорчил самозахват территории компанией ООО «Дальтехресурс», которая к выделенному ей в законном порядке участку под строительство объекта торговли прирезала понравившийся ей сопредельный участок.

Судя по первым в этом году проверкам соответствия пользования участками земли земельному законодательству, нарушителям в этом году придется расстаться не с одним миллионом рублей. Только за две последние недели января специалистами надзора только на территории Владивостокского городского округа было выявлено18 нарушений земельного законодательства в виде самовольных захватов земельных участков или части земельного участка и использование земельного участка не по целевому назначению.

В Управлении Росреестра по Приморскому краю отметили также, что нарушителям надо иметь ввиду, что земельное законодательство только что ужесточило свои требования к нарушителям. Так за самовольный захват территории соседнего участка придется заплатить штраф в размере 1-1,5% от его кадастровой стоимости. Если же кадастровая стоимость захваченного участка еще не определена, то штраф составит 5-10 тысяч рублей. Если этот штраф не платится в течение 60 дней, то нарушителю выписывается новый – в двукратном размере от суммы неуплаченного. Помимо этого, нарушитель должен будет освободить занятую незаконным путем территорию.