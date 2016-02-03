Тигр Упорный комфортно обосновался в заказнике Хабаровского края

В течение последнего времени тигр по кличке Упорный обитает в бассейне реки Гур Комсомольского района. Данные об этом поступают с GPS-датчика на его ошейнике. Территория нынешнего проживания тигра также считается Гурским региональным заказником, что дает надежды на комфортное пребывание здесь амурского тигра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе недавнего полевого выезда совместная группа сотрудников Биолого-почвенного института ДВО РАН, Всемирного фонда дикой природы и Центра «Амурский тигр» проверила несколько локационных точек пребывания тигра по кличке Упорный. На одном из участков специалисты обнаружили «лёжку» амурского тигра – здесь Упорный отдыхал в течение нескольких дней. Следов борьбы и охоты при этом не зафиксировано. На другой точке совместная группа нашла место охоты тигра и следы трапезы – останки кабана весом не менее 50 килограммов. Вся эта информация о жизнедеятельности Упорного получена на территории Гурского регионального заказника. В бассейне реки Гур тигр Упорный обитает с 29 ноября и до настоящего времени. Специалисты предполагают, что на данный момент самец выбрал для себя оптимальное место проживания.

«Согласно полученным данным с помощью ошейника, оснащенного GPS – модулем, данный тигр уже около двух месяцев находится приблизительно в одной местности, что говорит о достаточной кормовой базе и отсутствии конкурентов», - говорится в сообщении председателя комитета охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края Василия Толстых.

Ранее тигр по кличке Упорный активно перемещался по хабаровской тайге, чем заставил поволноваться специалистов. Хищник был выпущен в мае 2015 года в бассейне реки Мухен (Нанайском районе Хабаровского края). После проживания на территории Анюйского национального парка и на его границе, тигр начал упорно двигаться на север. В октябре он вышел к Амуру в районе поселка Джонка, преодолел Иннокентьевское озеро, пересек трассу Хабаровск- Комсомольск-на -Амуре и ушел на реку Гур. Отсюда Упорный двинулся в сторону Николаевска-на-Амуре. На этом пути он добыл, как минимум, двух взрослых кабанов - остатки его трапезы были обнаружены при полевом обследовании. В начале декабря тигр Упорный находился уже на берегу Амура, напротив Комсомольска-на-Амуре, и как говорят специалисты, возможно видел сам город. После этого он вернулся на реку Гур, где и находится в настоящее время. Сейчас территория его обитания составляет около 200 квадратных метров.

За время этих странствий Упорный не заходил в населенные пункты и не встречался с человеком. Об этом свидетельствуют данные, поступающие в режиме онлайн с ошейника Упорного. Местоположение тигра и его состояние – также на контроле и у сотрудников Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Они по-прежнему находятся в состоянии готовности для предотвращения конфликтной ситуации в случае, если Упорный выйдет к людям. С момента выпуска тигра таких ситуаций не возникало.

«Думаю, что это один из удачных научных экспериментов, оптимально учитывающий факторы государственного управления, общественного и научного контроля и абсолютно справедливого и адекватного принятия всех ответственных решений, - прокомментировал координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. - Увы, такой опыт на моей памяти пока только один, но будем надеяться на лучшее...».

Позади уже два месяца зимы, и как видно, Упорный пока продолжает радовать специалистов своим поведением и самостоятельностью. Если благоприятная ситуация сохранится до весны, то уже в конце мая или начале июня ошейник с GPS датчиком автоматически отстегнётся от шеи тигра. Это станет свидетельством того, что хищник полностью адаптировался после выпуска в дикую природу, а его реабилитация была успешной.

«На самом деле, выводы делать преждевременно. Упорному осталось пережить еще самый трудный месяц зимы и начало весны. В это время традиционно приходит бедствие в виде глубокого снега, что может повлиять на перемещение тигра. Как говорится, хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах, поэтому не будем загадывать. Но у тигра Упорного есть все шансы, пережить это трудное время, - сообщил директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Возможное освобождение тигра от ошейника, в случае, если он продолжит избегать людей, не говорит о том, что о нем забудут. Современные методы мониторинга, в том числе с использованием автоматических камер, позволят и в будущем понимать, где и как живет Упорный».

Напомним, тигр Упорный был выпущен на границе с национальным парком «Анюйский» 29 мая 2015 года Правительством Хабаровского края при поддержке Центра Амурский тигр, WWF России и ДВО РАН. Предварительно самец прошел реабилитацию в центре «Утес» Хабаровского края после того, как был признан конфликтным и изъят из дикой природы за нападение на домашних собак местных жителей. Во время транспортировки за нежелание покидать клетку тигр получил кличку Упорный.

На фото: Специалисты обнаружили лёжку Упорного. Фото А.Костыря.