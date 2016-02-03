В Приморье иностранного агента поставили на учет

Во Владивостоке состоялся брифинг начальника Управления Минюста РФ по Приморскому краю

Более 3000 некоммерческих организаций зарегистрировано по состоянию на 31 декабря 2015 года в Приморском крае. В их числе 1508 общественных объединений, 324 религиозные организации, 51 региональное отделение политических партий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По количеству отделений политических партий Приморье является лидером на Дальнем Востоке. Эти и другие факты прозвучали на брифинге начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игоря БАРАННИКА, посвященном итогам работы за 2015 год.

Напомним, что одним из важных направлений работы управления является государственная регистрация некоммерческих организаций и контроль над их деятельностью. Так, за 2015 год рассмотрено 859 заявлений НКО о государственной регистрации, что на 25,6% больше, чем за предыдущий год.

Но, как прокомментировал руководитель управления, особого бума по созданию некоммерческих организаций не наблюдается, кроме того одновременно идет естественный процесс их ликвидации, так что в среднем количество НКО на территории края колеблется на уровне 3100-3300. Хотя в наступившем году в связи с предстоящими выборами в Законодательное собрание края и Государственную думу активность гражданского общества, в том числе и в форме образования новых НКО, может возрасти.

Осуществляя контрольные функции, сотрудники управления провели 55 плановых и неплановых проверок деятельности таких организаций. По их результатам в адрес НКО вынесено почти 400 предупреждений.

- Но в ряде случаев мы вынуждены применять более строгие меры реагирования, - заметил Игорь Баранник. - Например, в 2015 году в суды направлено более 80 протоколов об административных правонарушениях в отношении некоммерческих организаций за совершение таких правонарушений, как непредставление в государственный орган сведений, предусмотренных законом (чаще всего отчетности), невыполнение в установленный срок законного предписания, нарушение порядка деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента.

Как стало известно, на территории края зарегистрирован всего один иностранный агент, включенный в реестр Минюста России по результатам проверки и дальнейшего разбирательства, - это автономная некоммерческая организация «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства». Кроме того, управлением был составлен протокол об административном правонарушении, и в декабре прошлого года решением суда организация была оштрафована.

- Должен заметить, что перед нами не стоит задача воспрепятствования деятельности этого или иного подобного ему НКО, поступлению денежных средств из иностранных источников. Данный центр осуществляет деятельность, заявленную в учредительных документах, проводит обучающие семинары для разных категорий граждан, и ее можно только приветствовать, - подчеркнул руководитель терроргана юстиции. - Речь не о запрете, а о том, чтобы они и другие некоммерческие организации работали в правовом поле. Государство имеет право знать, кому и на какие цели поступают средства из-за рубежа.

Он также еще раз напомнил, что статус иностранного агента присваивается некоммерческой организации, если она не только получает средства из-за рубежа, но также ведет политическую деятельность. Между тем в крае работает более 40 НКО, также получающих средства от зарубежных партнеров. Сведения об этом представляются организациями в рамках установленной государством отчетности. В частности, согласно отчетам НКО, ежегодно сумма израсходованных денежных средств, поступивших из-за рубежа, составляет порядка 80 млн рублей и более. В числе целей поступления указаны, например, грантовая поддержка на обучение представителей малого бизнеса, оплата за юридические консультации.

Одним из основных направлений деятельности управления, по словам руководителя, является обеспечение единства правового пространства. Специалисты управления проводят правовую экспертизу нормативных актов Приморского края на предмет соответствия федеральному законодательству, а также осуществляют регистрацию уставов муниципальных образований.

Так, в 2015 году на экспертизу поступило 1670 нормативных правовых актов Приморского края. В ходе этой работы было выявлено 87 правовых актов, противоречащих федеральному законодательству.

Анна КУЗНЕЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.