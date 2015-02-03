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В Приморье установят 30 светофоров на солнечных батареях

03 Февраля 2015, 16:54 | Приморье

В этом году в Приморье запланирована установка 30 светофоров, работающих на солнечных батареях.  Современные пешеходные переходы появятся в девяти районах Приморья, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации краевого департамента дорожного хозяйства, в этом году запланирована установка 30 светофоров, работающих от солнечных батарей.

«Эти современные нерегулируемые пешеходные переходы будут установлены на трассах регионального значения в девяти районах Приморского края.  В их числе –  Арсеньевский. Уссурийский, Артемовский и Находкинский городские округа, Хорольских и Яковлевских районы», - рассказали специалисты департаменты.

По их словам, такие светофоры-фонари называются «Система «Т7».

«Это  автономная система на базе фотоэлектрических модулей, которая работает, используя энергию солнца. Днем солнечные батареи заряжаются от солнечного света. После чего ночью нерегулируемый пешеходный переход будет освещаться фонарем и мигающим жёлтым фонарем с каждой стороны дороги. В дальнейшем, возможно, так будут освещаться остановки общественного транспорта», - рассказали они.

Отметим, в Прошлом году на краевых дорогах уже было установлено 30 таких  «необычных» пешеходных переходов на солнечных батареях. Восемь – в  Артемовском городском округе, по одному в ЗАТО Фокино и Спасском районе, девять в Находке и Партизанском районе, по три в Лесозаводске, Михайловском и Чугуевском районе и два в Октябрьском районе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  солнечные батареи  оборудование  дороги владивостока  приморье  технологии  безопасность 



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