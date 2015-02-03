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От жителей Приморья требуется больше рожать и меньше умирать

03 Февраля 2015, 13:35 | Приморье

В 2014 году в Приморском крае зафиксировано снижение естественной убыли, но по-прежнему в Приморском крае рождается меньше людей, чем умирает, сообщили газете "Золотой Рог" в Примкомстате.

Так, родилось в регионе 24834 человека (на 0,8 процента больше чем в 2013-ом), а умерло 26011 человек (на 0,6 процента меньше). Естественная убыль, таким образом, составила 1177 человек против 1608 годом ранее.

Для более чем половины (54,5 процента) из 26 тыс. умерших приморцев причиной смерти стали болезни системы кровообращения. 16,2 процента в структуре смертности занимают новообразования, 6 процентов – болезни органов пищеварения, 4,8 процента – болезни органов дыхания. Высокий вклад по-прежнему вносят внешние причины (11 процентов): за 2014 год в ДТП погибли 411 приморцев, 138 отравились алкоголем. Значительным остается число самоубийств (457) и убийств (320), хотя эти показатели ниже, чем в 2013 году, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: демография  статистика 



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