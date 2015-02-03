Приморские статистики опустили Владивосток

Как выяснила деловая газета «Золотой Рог», данные официальной статистики разнятся с результатами нашумевшего исследования о самых бедных и богатых городах России

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», в январе, согласно результатам социологического исследования Финансового университета при Правительстве России, Владивосток вошел в число самых финансово благополучных городов страны и даже стал лидером этого рейтинга. В краевой столице, гласит исследование, зафиксировано 40% малообеспеченных жителей и 8% критически бедных, в результате чего «индекс бедности» составил всего 0,08. В то же время официальные данные государственной и в частности приморской статистики отличаются от этих показателей.

Данные приятные, что и говорить, но «Золотой Рог» все-таки решил обратиться за комментариями к заместителю руководителя Приморскстата Наталье БАУКОВОЙ. И как выяснилось, не зря.

- Наталья Георгиевна, если обратиться к данным Росстата, то Владивосток находится на 41 месте по числу бедных, в то время как Москва, например, на 8-м, а Санкт-Петербург – на 5-м. Регионом с самым низким количеством бедных является Республика Татарстан. Чем обусловлено такое расхождение между данными статистиков и данными исследователей из Финансового института?

- Сложно комментировать результаты исследования Финансового института, не зная объема выборки, проводилось ли распространение на генеральную совокупность и т.д. К тому же там участвовали представители 35 российских городов, а в обследованиях Росстата – все города-центры субъектов РФ, отдельные поселки городского типа и сельские населенные пункты, в целом 48 тыс. домашних хозяйств. Кроме того, бедность – понятие многофакторное. В качестве основных теоретико-методологических подходов к измерению ее показателя выделяются три ключевые концепции: абсолютная бедность - (отсутствие дохода для обеспечения минимальных жизненных потребностей), относительная (невозможность поддерживать некоторые стандарты в жизни, принятые в обществе) и субъективная (когда человек сам себя ощущает бедным). И респонденты, участвующие в опросе Финансового университета, исходили как раз из субъективной оценки.

В основе же официальной методологии, применяемой органами государственной статистики для расчета уровня бедности, лежит информация о величине среднедушевого денежного дохода и размере прожиточного минимума, установленного в регионе. Эта информация определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов госуправления, Банка России и других организаций о денежных выплатах и расчетах с населением, по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Кроме того, уровень благосостояния семьи определяется ее размером, наличием или отсутствием иждивенцев.

Так, в Приморье обследуется 630 домашних хозяйств: как во Владивостоке, так и в районах края. Помимо ежеквартальных обследований раз в год используется специальный опросный лист, вопросы в котором, кстати, похожи на те, что задавал своим респондентам Финансовый университет, но наши гораздо шире и включают другие обязательные расходы, в т.ч. на оплату ЖКУ.

- И каков уровень бедности в Приморье, по вашей оценке?

- Согласно нашей методологии его определяет доля малообеспеченных граждан, у которых доход ниже величины прожиточного минимума в Приморье. Так, в 2012 году уровень бедности в крае был 14,2%, в 2013-м - 15,9%, окончательные итоги за 2014-й еще подводятся, но показатель, по оценке, ожидается меньше прошлогоднего, примерно 14,5%.

Что касается Владивостока, то в 2013 году по оценке финансового положения семьи, проживающие в приморской столице, распределились следующим образом: «не хватает денег на питание» - 1%, «затруднительно покупать одежду и оплачивать услуги ЖКУ» - 39%, «не могут позволить покупку товаров длительного пользования» – 52%, «не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры» - 7%, «средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным», - 0%.

Данные за 2014 год еще формируются, но на основании экспертной оценки численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по Владивостоку составит 9,1% (54,5 тыс. человек), из них крайне бедного населения (с доходами в 2 и более раза ниже величины прожиточного минимума) - 11,2%. Среднедушевой денежный доход бедного населения составит 7,7 тыс. рублей.

Опрос домашних хозяйств в Приморском крае показывает, что для безбедного существования респондентам достаточно иметь 237 тыс. рублей в месяц на одно домохозяйство (в среднем это 2,6 человека). Ориентиром «хорошего» благосостояния семьи назван доход в 126 тыс. рублей. При этом субъективные оценки населения указывали на более или менее скромные представления об уровне безбедного существования.

- Какова разница в доходах между бедными и богатыми приморцами?

- По соотношению доходов десяти процентов наиболее и наименее обеспеченных жителей края этот показатель составляет 12,7 раза. Тем самым Приморье находится на 33 месте по России. Первое же место по социальному расслоению занимает Москва (26,2 раза), второе - Санкт-Петербург (19,6%), третье – Самарская область (19,3 раза).

Согласно последней оценке за 2014 год (и эта тенденция сохраняется последние 5 лет) 45% населения Приморского края относится к группе с наибольшими доходами (около 60 тысяч руб. на человека), 6% - к группе с наименьшими доходами (7,3 тыс. руб. на человека).

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.