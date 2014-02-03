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Приморцы активно "сдают" наркоманов и наркодилеров властям
Более 2 тысяч обращений поступило от жителей Приморского края в органы наркоконтроля за 2013 год. Наиболее часто приморцы сообщали о местах потребления и распространения наркотиков.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, все обращения были рассмотрены должностными лицами органов наркоконтроля в сроки, установленные законодательством. В большинстве случаев проверки информации проводились с выездом на место.
Сотрудники департамента призвали приморцев не быть равнодушными и сообщать об известных им местах распространения и потребления наркотических средств.
«Обращения неравнодушных граждан уже позволили пресечь деятельность ряда наркопритонов во Владивостоке, Находке, Уссурийске и других населенных пунктах Приморья», - подчеркнули они.
Представители наркоконтроля рассказали, что по итогам рассмотрения полученной информации составлено 136 административных протоколов, осуждено 14 человек.
«Отправной точкой многих материалов уголовного дела стал сигнал на «телефон доверия», - отметили в УФСКН России по Приморскому краю.
Внести свой вклад в сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории края можно, позвонив по следующим телефонам:
- УФСКН России по Приморскому краю – телефон доверия 245-45-30 (круглосуточно, анонимно)
- департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края – телефон для приема сообщений 220-94-14 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни);
Свое сообщение можно направить на электронный адрес: info@25.fskn.gov.ru или narkopress@mail.ru. А также через виртуальную приемную УФСКН России по Приморскому краю, либо отметив место сбыта или потребления наркотических средств на интерактивной карте Владивостока.
Напомним, поучаствовать в решении проблемы наркомании приморцы могут и путем закрытия сайта, несущего информацию о способах, методах изготовления и использования наркотических средств или психотропных веществ, о местах их приобретения.
Видя такой сайт, приморец имеет право направить заявление с указанием адреса сайта на электронный адрес Роскомнадзора – Zapret-info.gov.ru.
Работа по борьбе с наркоманией ведется в Приморье на всех уровнях. В Администрации Приморского края создана антинаркотическая комиссия под руководством Губернатора Владимира Миклушевского. В рамках работы комиссия разработана подпрограмма «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков» на 2014-2017 годы».
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