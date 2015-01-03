Первый рабочий день в Приморье начнется с массовых увольнений в школах

Первые рабочие дни 2015 года в Приморском крае окажутся последними рабочими днями для нескольких десятков, если не сотен школьных работников. Директорам школ дана однозначная команда привести кадровый состав в соответствие с российским законом «Об образовании», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно этому закону в 2015 году в школах страны среди учительского состава не должно остаться ни одного человека не имеющего профильного педагогического образования. Заодно количество школьных работников в школах приводится в соответствие с количеством учеников.

Итог таких пертурбаций, по мнению опрошенных «Золотым Рогом» экспертов, ожидается весьма печальным. Так, директор одной из владивостокских школ сообщил, что он будет вынужден уволить сразу несколько так нужных школе учителей, которые отработали в педагогической сфере не один десяток лет. Теперь директор вынужден думать, кем закрыть появившиеся посреди учебного года кадровые дыры. Несмотря на бравые отчеты властей о повышении зарплат и различных льготах молодым учителям, пришедшим работать в школы города, ситуация с кадрами в школах, даже краевой столицы по-прежнему близка к катастрофе.

Если во Владивостоке катастрофа в школах только на подходе, во многих школах из приморской глубинки она точно разразится. Директор одной из школ на севере края сообщил, что он уволит сразу несколько опытных работников, которые верой и правдой отработали немало лет в школе. Хуже всего, что в глубинке складывается парадоксальная ситуация – в школах образуются невосполнимые вакансии (во многие глухие деревни и села из молодых учителей никто не поедет даже за квартиру), а опытные школьные работники, будут вынуждены стать безработными, поскольку найти хоть какую-то работу в ряде отдаленных населенных пунктах также практически невозможно.

По нашим данным ряд работников школ, попадающих под сокращение, уже пригрозили обратиться с жалобами к уполномоченному по правам человека, в трудовые инспекции и даже с исками в суд. Однако напомним, что краевые и районные педагогические начальники, и уж тем более директора школ, вынуждены так поступать из-за требований федерального законодательства.

Главными же пострадавшими здесь однозначно окажутся дети. Теперь ряд специфических предметов в ряде школ края будут вынуждены совмещать педагоги по диплому, но учившиеся в пединститутах другим специальностям. Кое-где математики будут учить детей географии, географы – истории, историки – ОБЖ. Какие знания дадут такие совместители, и без того несущие двойные и даже тройные нагрузки, можно себе представить уже сейчас.

Но есть и просто из ряда вон выходящие случаи. К примеру, газете «Золотой Рог» сообщили о ситуации, когда в одной школе под массовый «секвестр» попадет единственных во всей округе человек, который владел иностранным языком. Профильного педобразования у него нет, но, тем не менее, он долгие годы преподавал его детям. Директор школы просто схватилась за голову.

Самое вопиющее, что детям, получившим такое недообразование, придется сдавать единые госэкзамены, итоговые показатели по которым и без того продолжают стремительно падать. Теперь же, когда ту же физику или химию будет преподавать учитель-неспециалист, многим детям из глубинки просто придется распрощаться с мечтой о профессии инженера, врача, строителя, которых и так не хватает. Впрочем, правительство, которое сейчас буквально добивает школы в российской глубинке, вряд ли «проникнется» сожалением и отыграет назад. Все последние нововведения в школах направлены лишь на то, чтобы затруднить детям сдачу ЕГЭ. Правительство, так и не сумевшее справится с тотальной коррупцией при сдаче ЕГЭ, решило ударить по самым низам и фактически поставило перед собой задачу не допустить получение школьниками баллов по ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы.

Конечная же цель этого «избиения младенцев» и не скрывается – выпускников школ хотят тем самым направить прямиком в ПТУ. Даже президент потребовал повысить баллы, необходимые для поступления в университеты и академии (институтов у нас, как известно, не осталось). Просто стране позарез нужны рабочие, а делать привлекательной работу слесаря или токаря, например, выплачивая достойные зарплаты, весьма накладно, в том числе и владельцам отечественных фабрик и заводов. Вот власти, озабоченные пробуксовкой роста ВВП в том числе и по кадровым проблемам, и нашли оригинальный способ – выпускать из школ, прежде всего сельских и деревенских, хронических троечников, которых потом сами же и запрещают принимать в вузы.

«Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией.

Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото кадр из фильма "Географ глобус пропил".