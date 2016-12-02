Жители Владивостока вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей

Если температура в квартире ниже нормы

Куда обращаться, если в квартире холодно? Об этом рассказали в муниципальной школе «Управдом», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



30 ноября в администрации Владивостока состоялось очередное занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», собравшее более ста слушателей, среди которых представители управляющих организаций и просто заинтересованные жильцы многоквартирных домов.



О правилах перерасчета оплаты не предоставленных коммунальных услуг, а также услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, о том, куда обращаться, если в квартире холодно - рассказала Оксана Ращупкина, заместитель генерального директора по правовым вопросам СРО НП «ЖКХ-Групп».



Как отметили собравшиеся в муниципальной школе жилищного просвещения, с наступлением холодов для потребителей актуальным становится вопрос комфортной температуры воздуха в квартирах.



Температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года должна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах – не ниже +20 градусов.



По словам Оксаны Ращупкиной, в случае, если температура в жилом помещении ниже установленной, потребитель на основании статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе предъявить исполнителю – управляющей организации или ТСЖ – требования о безвозмездном устранении недостатка услуги. На основании подпункта «д» пункта 33 ст. 29 («Правила перерасчета размера платы за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества») требования необходимо изложить в письменной виде.



В ходе занятия слушателям объяснили, что претензию необходимо писать в 2-х экземплярах. Один экземпляр – для представителя управляющей организации, второй потребитель оставляет себе и на этом экземпляре необходимо, чтобы представитель УК или ТСЖ поставил роспись и дату получения претензии.



«После того, как управляющая организация получила претензию, она обязана провести в квартире потребителя проверку качества коммунальной услуги и составить акт проверки, что и будет являться основанием для перерасчета размера платы, - рассказала Оксана Ращупкина. – К сожалению, бывают случаи, когда исполнитель уклоняется от проверки. Потребитель вправе составить акт проверки качества услуги, но в таком случае указанный акт подписывается не менее чем двумя другими потребителями и председателем совета многоквартирного дома».



На вопрос слушательницы «Управдома», что делать, если температурный режим не будет нормализован, главный эксперт школы Наталья Войновская посоветовала обращаться в диспетчерскую службу администрации города по телефону: 8 (423) 237-09-20 для того, чтобы этот вопрос был на контроле.



Таким образом, если температура в квартире ниже нормы, потребитель вправе требовать перерасчёта жилищно-коммунальных платежей. Для этого необходимо иметь на руках следующие документы: акты заявки и проверки. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты начисляемой суммы следующего месяца.



«Если вам отказали в перерасчёте или вообще никак не реагируют на ваши заявления, обращайтесь в суд с иском о защите прав потребителя. Пошлиной такие иски не облагаются», -добавила Оксана Ращупкина.



Также эксперты муниципальной школы по вопросам ЖКХ отметили, что проблема может также скрываться в самой квартире потребителя. Выяснить это просто – необходимо поговорить с соседями, если у них с этим вопросом все в порядке, то, возможно, в радиаторе образовалась воздушная пробка или батарея вовсе перекрыта. Еще одна из распространенных причин холодных температур в квартире – разрушенные или сделанные с нарушением межпанельные швы (если панельный дом), дефекты в наружных стенах. А также содержащие дефект или устаревшие окна, окна с плохо «залитой» монтажной пеной или просто плохо собранные окна.



Еще одна причина, почему в квартире может быть холодно: произошла авария на подпитывающей дом теплотрассе. В этом случае отопления нет у жильцов как минимум одного подъезда. Отметим, для оперативной ликвидации порывов на базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» сформированы аварийно-восстановительные бригады. Бригады МУПВ «ВПЭС» работают в круглосуточном режиме, при возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: 8 (423) 245-78-42.



Напомним, муниципальный проект «Управдом» во Владивостоке работает уже пятый год. Занятия для всех желающих горожан ведутся на бесплатной основе.



Жилищно-коммунальное хозяйство является непростой сферой деятельности и зачастую здесь возникает множество проблемных вопросов как у собственников жилья, так и у представителей управляющих организаций.



Именно для разъяснения жилищного законодательства Российской Федерации совместными усилиями специалистов общественной организации «Домовой контроль», муниципального казенного учреждения «Учетно-регистрационный центр Владивостока» и управления содержания жилищного фонда городской администрации в приморской столице проходят обучающие лекции по ЖКХ в школе «Управдом».



«Приглашаем всех горожан, желающих знать нюансы и тонкости жилищного законодательства, знать свои права и обязанности, иметь в своих многоквартирных домах уют и чистоту. Мы надеемся, что скоро во всех домах города будут советы многоквартирных домов, которые будут со знанием дела, любовью и заботой заниматься своими домами», - рассказала главный эксперт «Управдома» Наталья Войновская.