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Ольга Голодец назвала Приморский край "проблематичным регионом " по смертности
Отчетность в системе контроля за ситуацией со смертностью в стране должна быть еженедельной, а не ежемесячной, заявила в четверг вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами, сообщает агентсво ТАСС.
"Коллеги, я прошу не расслабляться, вы наладили систему контроля, но она должна быть, как мы договаривались, еженедельной", - сказала Голодец.
Она подчеркнула, что отмечены "хорошие показатели по снижению смертности (за период с января по октябрь 2016 года - прим. ТАСС)". "По сравнению с аналогичным периодом (прошлого года - прим. ТАСС) смертность снизилась на 32 тыс. 682 человека", - отметила она.
"Проблематичных регионов остается все меньше. К ним относятся: Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ, к сожалению, Белгородская область у нас в этот раз показала не очень хорошие результаты, Ярославская область и Вологодская область", - подчеркнула Голодец.
"Вот этим коллегам нужно сейчас взять на заметку. Все остальные регионы показывают устойчивую динамику снижения смертности", - сказала она.
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