www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.68 р. 100 JPY: 55.73 р.
EUR: 67.62 р. 10 CNY: 92.36 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Доступная медицина
Распечатать

Ольга Голодец назвала Приморский край "проблематичным регионом " по смертности

02 Декабря 2016, 11:15 | Приморье

Отчетность в системе контроля за ситуацией со смертностью в стране должна быть еженедельной, а не ежемесячной, заявила в четверг вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами, сообщает агентсво ТАСС.

"Коллеги, я прошу не расслабляться, вы наладили систему контроля, но она должна быть, как мы договаривались, еженедельной", - сказала Голодец.

Она подчеркнула, что отмечены "хорошие показатели по снижению смертности (за период с января по октябрь 2016 года - прим. ТАСС)". "По сравнению с аналогичным периодом (прошлого года - прим. ТАСС) смертность снизилась на 32 тыс. 682 человека", - отметила она.

"Проблематичных регионов остается все меньше. К ним относятся: Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ, к сожалению, Белгородская область у нас в этот раз показала не очень хорошие результаты, Ярославская область и Вологодская область", - подчеркнула Голодец.

"Вот этим коллегам нужно сейчас взять на заметку. Все остальные регионы показывают устойчивую динамику снижения смертности", - сказала она.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: смертность  приморский край 






Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru