В Приморье идет прием заявок на участие в конкурсе на соискание премии "Неравнодушный гражданин"

1 сентября 2015 года в крае стартовал конкурс общественной премии «Неравнодушный гражданин», организатором которого выступил Благотворительный фонд Александра Монастырёва, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Неравнодушный гражданин» - это проект, призванный выявить активных граждан, которые каждый день самостоятельно стараются улучшить своими добрыми делами качество жизни людей в поселениях, городах, регионах, да и во всей стране. И делают они это зачастую - совершенно безвозмездно.

По словам организаторов к участию в конкурсе приглашаются те, кто готов развивать общественно значимые проекты, вкладывать в них своё время, жизненную силу, энергию и, впоследствии, добиваться успеха в реализации этих проектов. Кандидаты премии - это открытые, предприимчивые и активные люди, способные слышать, готовые развиваться и развивать свой проект вместе с нами.

У премии «Неравнодушный гражданин» уже работает сайт, на котором каждый желающий может оставить информацию о себе, а также рассказать о ком-либо из своих знакомых.

«Сейчас мы направляем письма в муниципалитеты Приморья с целью привлечь жителей края к участию в проекте. Также информируем некоммерческие организации и различные благотворительные фонды», - сообщили в оргкомитете премии.

Премия будет вручаться по 8 номинациям: «Протяни руку», «Семья и дети», «Культура», «Память», «Город для людей», «Здоровый дух», «Природа», «Поступок года».

Принять участие в конкурсе может любой человек без возрастных ограничений.

В оргкомитете премии подчёркивают, что к работе по поиску гражданских активистов будут привлекаться волонтеры. А после проведения конкурса планируется к выпуску «Альманах добрых дел», который будет размещен по культурным, общественным точкам города (в театрах, цирках, кино).

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации No79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.