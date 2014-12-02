В Приморье начнется строительство шести домов для детей-сирот

До конца этого года в Приморье начнется строительство 6 домов. Квартиры в них получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом заявил директор департамента градостроительства Приморского края Евгений ДОБРЫНИН в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что строительство 36-квартирных жилых домов начнется в первую очередь в Находке, Надеждинском и Октябрьском районах.

«Кроме того, жилье для детей-сирот в 2015 году мы планируем строить в Большом Камне, Фокино и других муниципальных образованиях края», - обозначил Евгений Добрынин.

Директор департамента добавил, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот стоит на особом контроле у губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

«Администрация Приморского края работает над исполнением поручения губернатора по обеспечению жильем всех детей-сирот, состоящих в очереди на получения жилья, до конца 2017 года. Мы планируем эту задачу реализовать в поставленные сроки», - подчеркнул директор департамента.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.