Приморцев оповестят о ЧС из всех источников звука

Комплексную систему экстренного оповещения населения в Приморье создадут к 2017 году.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на заседании Администрации Приморского края подчеркнул необходимость реконструкции системы централизованного оповещения населения Приморья.

«Мы помним события прошлого года, последствия паводков могли быть намного жестче, но благодаря слаженной работе всех служб, в том числе муниципальной власти, они были минимизированы. Система экстренного оповещения населения в Приморье однозначно нужна. В бюджете средства на нее мы готовы предусмотреть», - заявил Владимир Миклушевский.

Директор краевого департамента гражданской защиты Валентин БАСАРГИН доложил главе региона о процессе реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В соответствии с госпрограммой по защите населения и территории от ЧС на 2013-2017 годы на реконструкцию системы предусмотрено 363 млн руб.

«Так, в 2013 году мы установили новое оборудование КТСО П-166 во всех Единых дежурно-диспетчерских службах городов и районов. В 2014 году 70 миллионов рублей было затрачено на реконструкцию систем оповещения 4 городских округов - Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Находки - и 7 районных центров Кавалеровского, Лазовского, Ольгинского, Партизанского, Тернейского, Хасанского и Шкотовского районов. Здесь также были установлены электросирены С-40, выходные акустические установки ВАУ П-166, уличные громкоговорители и оборудование для их автоматического запуска. Часть средств была направлена на расширение зоны охвата населения сигналами оповещения и информированием Владивостока», - отметил Валентин Басаргин.

В центре спутниковых телекоммуникаций филиала краевого радиопередающего центра на случай чрезвычайной ситуации установлена специальная аппаратура. Она в автоматическом режиме переключает цифровые телевизионные каналы и каналы радиовещания с основного режима работы на режим передачи речевой информации и оповещения населения.

На данный момент задействовано два канала - 1 телевизионный и 1 радиоканал. В перспективе расширение до 10 телеканалов и 10 радиоканалов.

«В 2015 году мы продолжим реконструкцию региональной системы оповещения и завершим оснащение громкоговорителями всех городов и районных центров края. В итоге будет создана база, на основе которой можно будет проводить сопряжение региональной, местных и локальных систем оповещения с системами мониторинга и прогнозирования ЧС», - сообщил Валентин Басаргин.

В 2016-2017 годах запланировано строительство систем оповещения в 617 городских и сельских поселениях Приморья. К этой работе должны будут подключиться муниципалитеты.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что работу по созданию систем оповещения необходимо коррелировать со строительством волоконно-оптических линий связи в малонаселенных селах Приморья.

«Нужно координировать эту работу с «Ростелекомом» и его инвестиционными программами по прокладке оптоволоконных линий. Важно подумать о тех территориях, где сейчас есть только радиосвязь. Мы должны быть готовы к разного рода ситуациям. Будем надеяться, что они не произойдут, но готовиться нужно», - подчеркнул губернатор.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.