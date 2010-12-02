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Творить добро приятно!
В рамках «Рождественского марафона», проводящегося Владивостокской молодежной общественной организацией КОРПУС ВОЛОНТЕРОВ, стартовал социальный проект «Планета Добра». В этом году организаторы планируют направить свои силы на оказание помощи детям из Коррекционной школы-интерната №6 для детей с ограниченными возможностями.
На новогоднем утреннике детям будут вручены подарки, собранные волонтерами. В настоящее время в школе-интернате находится 124 ребёнка. У некоторых из них нет родителей. А в канун Нового года, пожалуй, самого семейного праздника, ребятам больше чем обычно необходимо внимание. Ведь им так хочется новогодних чудес: праздничного настроения, пушистой елки, подарков от Деда Мороза - обычных маленьких радостей детства. ВМОО Корпус волонтеров решила сотворить настоящее новогоднее чудо!
«Планета Добра» состоит из нескольких этапов, реализация одного из них – акции «Елочка» – началась 1 декабря. На декоративных елках, размещенных в залах самых посещаемых магазинов города, вместе с украшениями будут развешаны фотографии и письма детей из школы-интерната. Организаторы акции дают жителям Владивостока возможность поучаствовать в судьбе понравившегося им ребенка – купить ему подарок на Новый год либо выделить деньги на покупку подарка. Все подарки затем будут переданы детям во время утренника 2 января 2010 г.
Корпус волонтеров также надеется на помощь крупных компаний, в офисах которых поселятся «особые» ёлочки с фото и письмами детей.
Проект «Планета Добра» проходит при поддержке генерального информационного партнера – «Радио 7» (91.3 FM) и «Радио Дача» (104.7 FM), а также нашего постоянного партнера - торгового дома «Славянский». Хотите принять участие в акции? Звоните по тел. 69-74-10, пишите e-mail: tatonova_@mail.ru.
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