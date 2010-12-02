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Каких последствий конфликта Северной Кореи и Южной ждут жители Приморья?
Вооруженный конфликт между Северной Кореей и Южной – обстрел в ходе военных учений острова Йонбён и гибель двух военнослужащих – стал предметом заинтересованного обсуждения.
Высказываемые опасения, в основном, связаны с наличием у северокорейского соседа ядерного оружия... «Золотой Рог» спросил владивостокцев, насколько серьезны их опасения.
Алексей Старичков, декан факультета корееведения ДВГУ:
- Конфликт имеет две составляющие: политическую и экономическую. По большому счету, все равно, какая из сторон стала инициатором обстрела. Напряженность на Корейском полуострове нарастает, что заметно не только на примере острова Йонбён. Северокорейский руководитель Ким Чен Ир недавно представил широкой общественности своего сына в качестве преемника, в связи с чем возник вопрос: будет ли последний продолжать дело отца или предпочтет кардинальные изменения в политической системе? Ситуация нестабильна, для России и Приморского края важны ее экономические последствия. Без политической стабильности невозможно осуществлять ни глобальные проекты вроде строительства газопровода на территории КНДР, ни коммерческие в роде совместных производственных предприятий. КНРД не самая богатая страна в мире, было много попыток со стороны русских корейцев наладить совместное производство, но… Нет стабильности - нет гарантий. Нет гарантий - нет бизнеса.
Не думаю, что приморцам всерьез стоит опасаться КНРД как источника ядерной угрозы. В настоящее время сами разговоры о возможности его применения скорее pr-акция. Невозможность же реализации коммерческих проектов и упущенные в связи с этим коммерческие выгоды составляют наши реальные потери.
Пак Хюн Боном, директор Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке:
- Президент Национальной организации туризма Кореи Ли Чхам совместно с президентом Организации Сеула Ку Сам Ёль, а также другими президентами провинций Республики Корея подписали декларацию «О безопасности посещения и нахождении туристов на территории Республики Корея». Артиллерийский обстрел на острове Ёнпхён-до в Желтом море вызвал большой резонанс в мировом сообществе, в том числе и в туристической индустрии. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная, и граждане Республики Корея перешли к обычному графику повседневной жизни. А многочисленные иностранные туристы, пребывающие в стране, в спокойствии продолжают свое посещение культурных и природных туристических объектов Кореи, знакомясь с традициями страны и наслаждаясь красотой корейской природы.
Это официальная информация. От себя добавлю: я пока не вижу особых опасений ни со стороны наших российских партнеров, отправляющих туристов на отдых в Республику Корея, ни со стороны самих южнокорейцев, проживающих на территории Приморского края. Никто не отказался от туристических поездок и не стал упаковывать чемоданы, желая побыстрее вернуться домой. Люди заняты повседневными делами и своим бизнесом. И это правильно, реальной угрозы для Приморского края нет.
Пак Хэ Джа, заместитель директора Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке:
- Сначала было некоторое беспокойство со стороны представителей российских туристических фирм, все спрашивали что именно говорить клиентам. Но туристы не стали отказываться от намеченных планов. Может, потому, что путевки были оплачены заранее и время для поездки было также выделено заранее. Или потому, что остров Йонбён находится очень далеко от популярных мест посещения туристами.
Татьяна Чуйкова, руководитель проекта «Фестиваль туристических фильмов «Я шагаю по Земле»:
- Я иногда смотрю новости в Интернете и по телевизору. И даже понимаю, что это совсем рядом. Но ощущения какой-то опасности у меня нет. Просто думать о плохом некогда, потому что все силы прилагаю для подготовки фестиваля туристских и приключенческих фильмов «Я шагаю по земле…» Далека я от политики.
Мальте Колленберг, корреспондент Австрийского агентства новостей, Сеул:
- Здесь новости на своей шкуре чувствуешь, люди только об этом и говорят. И, потом, по работе приходится собирать много информации на тему. Официальной, конечно. Но у меня складывается впечатление, что это сезонное обострение. Ничего серьезного, вроде насморка. Если, конечно, такое сравнение вообще уместно в случае гибели людей при вооруженном конфликте.
Марина Чен, представитель «Travel Service Inc.»:
- Я далека от людей в форме, и меня больше интересуют последствия этого конфликта для бизнеса. Если месяц назад мы могли планировать экскурсии в район 38-й параллели с рассказом об историческом конфликте Севера и Юга, то теперь от таких предложений придется отказаться. Надеюсь, временно…
Владимир Чуйко, предприниматель:
- Из моего поколения мало кто лично не участвовал в разного рода «конфликтах». Деньги зарабатывали. Не помню точно, когда, но не так давно КНДР потопила южнокорейский корабль. И ничего, южане им ничего не сделали. Просто объявили ребят героями, посмертно. Таково было политическое решение. Боюсь ли я последствий конфликта? Нет. Почему? Это не первый и не последний военный конфликт.
Сергей Ким, предприниматель:
- Я занимаюсь ремонтом жилых и нежилых помещений, своя подрядная бригада. Из корейцев. Ну, мы с мужиками выпили и поговорили на тему мигрантов. По пьяни, конечно. Вот, например, если северокорейцы через границу побегут и здесь осесть попытаются. Мигранты, то есть. Они нас быстро с рынка выбьют, демпинговать будут. Точнее, это нам кажется, что демпинговать, а для них это нормальная оплата труда. Они же там рис едят. Вы в Северном Вьетнаме были? А в Южном? И я был. Так что по мне пусть Северная Корея остается Северной, а Южная – Южной. Всем спокойней. Западная Германия, вон, тоже до сих пор стонет от объединения. Что-то мои коллеги из южан не в восторге от перспективы объединения. Тоже ведь мигранты побегут…
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