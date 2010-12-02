20 ребят из Приморья поедут на Кремлевскую елку

По поручению губернатора Сергея Дарькина департамент образования и науки проводит работу по формированию делегации детей Приморского края для участия в Общероссийской новогодней елке.

Как рассказали в департаменте образования и науки, самое яркое и зрелищное новогоднее представление страны посетят дети из детских домов края, сотрудников УВД Приморья, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад. Для них праздник в Кремлевском дворце станет незабываемым событием уходящего года. Общероссийская новогодняя елка пройдет в Государственном кремлевском дворце 26 декабря, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.