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В Приморье "Активные пенсионеры" учатся виртуальному общению
В школе «Активный пенсионер», которая работает в Находке, состоялся урок по интернет-безопасности для людей старшего поколения. Он прошел при поддержке компании «МегаФон».
Уроки мобильной и интернет- грамотности компания «МегаФон» проводит в Приморском крае в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся в открывшейся недавно находкинской школе «Активный пенсионер». Ее организатором стал благотворительный фонд «Ника», получивший финансовую поддержку на создание школы как победитель конкурса президентских грантов 2018 года. Во время урока «ученики» узнали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и простых рецептах противостояния ему, а также познакомились с полезными сервисами, которые помогают представителям «золотого возраста» всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.
«Мы знаем, что нынешние пенсионеры очень хотят разбираться в современных технологиях, -- говорит Оксана Володина, учредитель благотворительного фонда «Ника», – и курсы компьютерной грамотности в нашей школе – наиболее востребованное направление. Выходя во Всемирную сеть, пожилым людям особенно нужно уметь распознавать мошенников и уметь противостоять им, ведь в силу возраста они очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей. Поэтому такие уроки очень важны. И, конечно, нашим подопечным нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь».
«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Жертвой мошенников может стать каждый, но пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда у них пытаются выманить деньги, провоцируют подписаться на рассылку или сделать дорогой звонок. Во время нашей встречи «ученики» школы «Активный пенсионер» интересовались также различными приложениями для интересного проведения досуга и стриминговыми сервисами, в частности, нашим сервисом «МегаФон. ТВ». Радует, что современные приморцы «золотого возраста» – активные, позитивные, по-хорошему любопытные».
«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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