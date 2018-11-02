www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

В Приморье "Активные пенсионеры" учатся виртуальному общению

02 Ноября 2018, 17:29 | Приморье

В школе «Активный пенсионер», которая работает в Находке, состоялся урок по интернет-безопасности для людей старшего поколения. Он прошел при поддержке компании «МегаФон».

Уроки мобильной и интернет- грамотности компания «МегаФон» проводит в Приморском крае в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся в открывшейся недавно находкинской школе «Активный пенсионер». Ее организатором стал благотворительный фонд «Ника», получивший финансовую поддержку на создание школы как победитель конкурса президентских грантов 2018 года.  Во время урока «ученики» узнали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и простых рецептах противостояния ему, а также познакомились с полезными сервисами, которые помогают представителям «золотого возраста» всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.

«Мы знаем, что нынешние пенсионеры очень хотят разбираться в современных технологиях, -- говорит Оксана Володина, учредитель благотворительного фонда «Ника», – и курсы компьютерной грамотности в нашей школе – наиболее востребованное направление. Выходя во Всемирную сеть, пожилым людям особенно нужно уметь распознавать мошенников и уметь противостоять им, ведь в силу возраста они очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей. Поэтому такие уроки очень важны. И, конечно, нашим подопечным нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь».

«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Жертвой мошенников может стать каждый, но пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда у них пытаются выманить деньги, провоцируют подписаться на рассылку или сделать дорогой звонок. Во время нашей встречи «ученики» школы «Активный пенсионер» интересовались также различными приложениями для интересного проведения досуга и стриминговыми сервисами, в частности, нашим сервисом «МегаФон. ТВ». Радует, что современные приморцы «золотого возраста» – активные, позитивные, по-хорошему любопытные».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Активные пенсионеры  Мегафон  интернет-безопасность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru