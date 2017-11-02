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Синоптики рассказали о погоде в Приморье на ноябрьские праздники
Во Владивостоке температура в субботу ночью опустится до -2...-4 градусов, а в понедельник днем поднимется до +12, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В субботу ночью погоду в западной половине края будет определять поле повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. На востоке края будет еще ощущаться влияние активного циклона, смещающегося с Японского на юг Охотского моря. Здесь местами сохранится небольшой снег. В прибрежных районах Приморья будет дуть сильный северо-западный ветер. Над краем сохранится холодная воздушная масса, вторгшаяся еще в конце рабочей недели. На большей территории края минимальные температуры воздуха составят 0…−9 °C, в горных районах воздух выхолодится до −14 °C. Днем 4 ноября гребень антициклона от юго-восточных районов Китая распространится на весь Приморский край. Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет невысоким, +4…+9 °C, на северо-востоке местами около 0 °C.
В воскресенье, 5 ноября, и понедельник, 6 ноября, в Приморье сохранится повышенный фон атмосферного давления. Ожидается малооблачная без осадков погода. В ночные часы в континентальной части края будет морозно. Днем в воскресенье холодная воздушная масса начнет отступать, и воздух на большей части края прогреется до +7…+13 °C. В понедельник теплый юго-западный ветер позволит столбикам термометров подняться еще на 3–5 градусов выше.
Во Владивостоке в выходные без осадков. Суббота ожидается холодной — ночью минимальные температуры опустятся до −2…−4 °C, днем не поднимутся выше +4…+6 °C. В воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут значения в +1…+3 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +9…+12 °C. В понедельник температура продолжит повышаться.
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