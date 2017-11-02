В Приморье "Веселая ларга" отправилась в новое плавание с "МегаФоном"

Участникам осенней школы кино и тележурналистики, проходящей в рамках Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга», была представлена новая номинация конкурса – «Мобильное кино». Партнером фестиваля стала компания «МегаФон», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга», существующий на базе Владивостокского городского Дворца детского творчества при поддержке администрации г. Владивостока — это крупнейшая площадка на Дальнем Востоке, которая объединяет юных кинематографистов и телевизионщиков со всей страны. Уже 7 лет ребята, увлеченные кино и телевидением, представляют на суд жюри свои работы: игровые и документальные фильмы, телепрограммы и тележурналы, мультфильмы и видеоклипы.

Поддержать фестиваль решила компания «МегаФон». Сотовый оператор учредил специальную номинацию под названием «Мобильное кино» - для конкурсных работ, снятых на камеру мобильных гаджетов. Общая тематика работ - «Телеком спешит на помощь»: юным тележурналистам и кинематографистам предстоит поделиться своими мыслями о том, как современные телекоммуникационные технологии помогают нам жить и проявлять лучшие качества.

«Мы очень рады поддержать столь интересный и масштабный фестиваль, как «Веселая ларга». – отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».— Сегодня каждый «сам себе режиссер» - мобильных гаджетов уже больше, чем людей. Какие видео будут этими гаджетами сняты завтра, о чем они заставят задуматься, поддержат ли кого-то в трудную минуту, подарят ли светлые эмоции? Очень важно, чтобы современные дети с помощью современных технологий не только демонстрировали свои способности, получая «лайки», но и делали мир вокруг ярче, добрее и лучше».

Накануне на одном из занятий фестивальной осенней школы сотрудники компании «МегаФон» представили новую номинацию, а также рассказали о проектах компании и вместе с ребятами приняли участие в просмотре фильма с тифлокомментариями «Чемпионы». Эти фильмы, предназначенные для слепых и слабовидящих людей, компания уже несколько лет выпускает совместно с благотворительным фондом «Живые сердца».

«Мы всегда рады новым хорошим знакомствам и новым партнерам, -- говорит Татьяна Никитченко, директор фестиваля «Веселая ларга».— Тем более, если партнёром становится современная, социально ответственная и активная компания. За информационными технологиями будущее, а развивать их и пользоваться ими будут те, кто уже сегодня заявляет о себе в качестве наших конкурсантов».