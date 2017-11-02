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Стало известно, когда во Владивостоке пройдет ВЭФ-2018

02 Ноября 2017, 09:09 | Приморье

Мероприятие, как и прежде, пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета

Определены даты проведения IV Восточного экономического форума — 2018, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий датами проведения Восточного экономического форума определены 6—7 сентября 2018 года.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова, «Восточный экономический форум — это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации.

Сегодня ВЭФ — уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока».

ВЭФ 2018 года пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остров Русский, г. Владивосток.

Кстати, итоги ВЭФ-2017 доступны на официальном сайте — www.forumvostok.ru.

Фото ТАСС.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: восточный экономический форум  Русский  Путин  ДВФУ  президент  площадка 



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