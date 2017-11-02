В Приморье снег ожидается уже сегодня

1 ноября малоактивный атмосферный фронт циклона, накрывшего юг Хабаровского края, продолжит смещаться над Приморьем, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру». Во Владивостоке в среду переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +12…+15 °C.

2 ноября днем на севере края небольшие осадки в виде мокрого снега может вызвать вторичный холодный фронт. Юг Приморья в конце дня накроет северная шапка циклона, сместившегося с Корейского полуострова на северо-запад Японского моря, не исключен небольшой дождь. Максимальные температуры днем +8…+13 °C, на севере +2…+7 °C.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.