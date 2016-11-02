www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 60.14 р.
EUR: 69.36 р. 10 CNY: 93.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье в информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника начал работу новый кинозал

02 Ноября 2016, 15:50 | Приморье

В информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника, в п. Терней Приморского края, при поддержке РГО оборудован кинозал. Теперь показ фильмов будет проходить на высоком уровне, а презентации станут заметно ярче, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Появление в заповеднике современного кинозала стало событием не только для сотрудников заповедника, но и для поселка в целом. В наши дни демонстрация видеороликов и фильмов природоохранной тематики на большом экране и с хорошим качеством существенно повышают уровень эколого-просветительской деятельности. А потому кинозал является серьезным инструментом в работе как с гостями заповедника, так и с местными жителями, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника.

«Оборудованный на современном уровне кинозал очень важен для нас, - говорит Ольга Арифулина, заместитель директора Сихотэ-Алинского заповедника по экологическому просвещению. – Теперь сюда с интересом пойдут и подростки, избалованные гаджетами, и взрослые люди. А это, пожалуй, самая сложная аудитория, с которой необходимо работать. В заповеднике есть свой видеооператор, нам помогают и сторонние специалисты, поэтому мы будем использовать все возможности, чтобы организовывать познавательные мероприятия для публики разного возраста, знакомить население с деятельностью Сихотэ-Алинского заповедника и приобщать к охране природы».

Переоборудование кинозала – это первый шаг в череде запланированных обновлений информационного центра заповедника. И сделан он благодаря финансовой поддержке Российского географического общества (РГО).

«У заповедника есть замечательное здание информационного центра. Построенное много лет назад, оно так и не было полностью оборудовано. Теперь мы хотим довести работу до конца, учитывая наши желания и современные требования, - говорит Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Кинозал стал первой ласточкой в обновлении центра. Скорее потому, что его очень легко и удобно использовать в работе, - это место, где смена экспозиции возможна за считанные секунды – пару кликов мышки и на экране новая история. Уверен, что кинозал сыграет заметную роль в просвещении и самих сотрудников заповедника, для которых планируется организовать сеансы на постоянной основе».

Открытие прошло в торжественной обстановке с привлечением регионального телевидения. На церемонии открытия директор заповедника, Дмитрий Горшков, вручил памятные подарки коллегам сторонних организаций, тесно сотрудничающих с заповедником и внесших значимый вклад в развитие экопросветительской деятельности. Здесь же пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена Старостина вручила приз журналисту районной газеты «Вестник Тернея» Надежде Лабецкой за победу в конкурсе «Живая тайга». В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоролик «Октябрь в Сихотэ-Алинском заповеднике», созданный специалистом по экологическому просвещению.

Уже до конца текущего года в заповеднике запланирован ряд эколого-просветительских мероприятий, в рамках которых будут использоваться технические возможности кинозала. Информационный центр заповедника станет одним  из самых посещаемых мест поселка Терней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: сихотэ-алинский заповедник 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews