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Находкинский прокурор нашел коррупциогенный фактор в решении городской думы

02 Ноября 2016, 12:15 | Приморье

В нем не были определены сроки коррупционных проверок, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Прокуратурой г. Находка проведена антикоррупционная экспертиза решения Думы Находкинского городского округа от 11.11.2009 № 446 (в ред. от 25.02.2015) «О принятии порядка уведомления главы Находкинского городского округа о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений».

По результатам экспертизы установлено, что в нем не определены сроки проведения проверок по фактам обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также подготовки заключения (информации) для представителя нанимателя и принятия представителем нанимателя соответствующего решения.

Неопределение Думой Находкинского городского округа указанных сроков свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, предусмотренного п/п «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, широта дискреционных полномочий – т.е. отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц).

По результатам антикоррупционной экспертизы прокурором города в Думу Находкинского городского округа направлено требование об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора.

27.10.2016 на заседании Думы Находкинского городского округа требование прокурора города рассмотрено и удовлетворено, решением Думы от 27.10.2016 решение от 11.11.2009 № 446 «О принятии порядка уведомления главы Находкинского городского округа о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» признано утратившим силу.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: коррупция 



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