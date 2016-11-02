В Приморье формируют резервный фонд кормов для копытных

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Центр «Амурский тигр» при поддержке администрации Приморского края формируют резервный фонд кормов для диких копытных животных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Тайфун «Лайнрок», обрушившийся на Приморье, признан самым разрушительным за последние 40 лет, он нанес тигриному краю ущерб свыше 1,5 миллиарда рублей. Подтоплено более 3678 домов, 5037 придомовых территорий, разрушено 43 участка автодорог общей протяженностью 221 километр. Нанесенный ущерб сельскому хозяйству Приморского края, лишь по самым предварительным оценкам краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, уже составил 367 миллионов рублей. Затоплено 14 тысяч гектаров сельхозугодий.

А как последствия этого стихийного бедствия отразятся на судьбах диких зверей? По данным мониторинга регионального департамента охотничьего надзора в местах затопления не обнаружено ни одного трупа диких животных. Тем не менее, вероятность недостаточности кормовой базы в связи с паводками существует, считают в департаменте, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Голод в первую очередь грозит кабанам. Желудь уродился местами, его недостаточно и он качественно не дозрел. Нужно будет готовиться к суровой зиме, чтобы выжили копытные животные. Для того чтобы сохранить численность кормовой базы тигра, копытных необходимо будет подкармливать», – считает начальник департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов.

«Наш прогноз весьма пессимистичный, – говорит Павел Фоменко, руководитель отдела биоразнообразия Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы. – Мы обследовали районы, оказавшиеся в зоне затопления, и убедились, что зимние корма для копытных в долинах рек полностью смыты тайфуном. Когда выпадут снега, копытные традиционно спустятся со склонов вниз, в пойму. А там просто-напросто нечего есть. Часть из них уйдет на сельскохозяйственные поля. Но там они тоже не найдут пищи. Им придется отправиться за кормом в горы, туда, где лежит глубокий снег. В результате это отразится и на благополучии тигра. Вместо легкой и сытой жизни в долине ему придется кочевать за копытными по заснеженным склонам. Так что без интенсивной подкормки нам копытных не спасти».

Ситуация осложняется еще и тем, что многие лесные дороги, по которым можно доставить корма животным, размыты. Следовательно, могут возникнуть трудности не столько с закупкой кормов, сколько с их завозом на подкормочные площадки.

«Мы надеемся, что зима будет малоснежной и копытные без потерь ее перенесут. Правда прогнозы специалистов говорят об обратном. Согласно пословице, «сани» нужно готовить летом, – комментирует директор Приморского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Поэтому мы и формируем резервный фонд. Корма будут распределяться только среди тех охотпользователей, которые проводят биотехнические мероприятия, это помощь им в их усилиях по увеличению численности копытных животных. Корма начнут выкладывать только после окончания сезона охоты под строгим контролем, в том числе ветеринаров».

Те небольшие участки, на которых может остаться еще какой-то корм, станут местом концентрации копытных. Значит, нужно заранее думать и об усилении.

Фото - Анюйский нацпарк, WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.