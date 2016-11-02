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Дом в Трудовом готовят к новоселью
Во Владивостоке, в пос. Трудовое завершается строительство 43-квартирного муниципального жилого дома для переселения жителей из аварийного жилья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Дом почти готов, все инженерные сети подведены, выполнена внутренняя отделка, придомовая территория благоустроена. Ждем устранения подрядчиком всех замечаний и будем вручать ключи от квартир их владельцам», - отметил и.о. главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ в ходе рабочего визита на строительную площадку.
В трехэтажке на улице Порт-Артурской, 46 предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, с горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией. Для жителей старых аварийных полуразрушенных бараков новоселье станет настоящим праздником!
Строители возвели этот многоквартирный дом по заказу администрации Владивостока менее чем за год. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлена сантехника, приборы учета и электроплиты.
Это уже пятый дом, построенный администрацией Владивостока за последние три года для переселения жителей из аварийных бараков. Все дома расположены в поселке Трудовое.
«Все эти дома мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформированию ЖКХ. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось. Как только вновь появятся финансовые источники, строительство домов для переселения граждан из аварийных бараков будет продолжено», - подчеркнул Алексей Литвинов.
Напомним, что строительство муниципального дома для переселения людей из бараков ведется во Владивостоке по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.
Светлана СМИРНОВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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