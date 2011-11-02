Пешеходные переходы Приморья приведут в порядок

Краевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» доказала свою эффективность. За пять лет работы программы удалось достичь значимых результатов: фактическое количество погибших в ДТП в 2010 году сократилось на 163, а раненых – на 553 человека по сравнению с 2005 годом. Количество самих ДТП уменьшилось на 553 происшествия.

Такая информация прозвучала на очередном заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По информации департамента дорожного хозяйства, в 2010 году в рамках программы установлено наружное освещение на участках автомобильных дорог общей протяженностью 11,7 тысячи погонных метров, проходящих по населенным пунктам края. Устроены тротуары и пешеходные дорожки общей протяженностью 6,8 км в поселках Новый, Шкотово, Смоляниново, Кавалерово, Ольга и селах Занадворовка, Монастырище, Екатериновка, Спасское. Установлено металлическое дорожное ограждение на 16 аварийно-опасных участках дорог Владивосток – Находка – Порт Восточный, Осиновка - Рудная Пристань, Рудная Пристань – Терней и др. Несмотря на общее снижение аварийности на дорогах, наезды на пешеходов остаются в числе основных видов ДТП. Помочь в решении этой проблемы должно обустройство пешеходных переходов. Главам городов и районов Приморья рекомендовано привести в порядок все пешеходные переходы.

Участники заседания отметили важность работы по предупреждению ДТП на железнодорожных переездах. Сегодня в крае эксплуатируется более 200 железнодорожных переездов, которые проходят через федеральные дороги, а также краевого и местного значения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.