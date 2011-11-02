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Приморским ребенком быть несладко

02 Ноября 2011, 00:57 | Приморье

В Приморском крае на начало 2010 года численность детей в возрасте до 17 лет составила 353,6 тысячи человек, что равно 17,8% численности постоянного населения Приморского края. Для сравнения: в 1990 году численность детей составляла 659,9 тысячи человек (почти 29% населения).

Интересно, что мальчиков в крае больше, чем девочек, в среднем на 5%, и такая тенденция сохраняется с 2000 года.

За 2010 год родилось 23164 младенца, на 1,3% меньше, чем в 2009 году. Из них - 196 двоен, 3 тройни (по одной в городах Владивосток, Артем, Дальнегорск) и 1 четверня во Владивостоке, в 2010 году – 197 двоен, 5 троен и 3 четверни.

На конец 2010 года в крае действовало 531 дошкольное образовательное учреждение; численность детей, посещающих их, составила около 72,5 тысячи человек.

По данным Приморскстата, в 2010 году на территории края действовали 16 комплексов детсад-школа на 1439 мест для детей дошкольного и младшего школьного возраста, их посещали 1442 ребенка. Функционировал 141 центр развития ребенка на 24,3 тысячи мест, их посещали 27,2 тысячи детей. За последние 3 года число центров развития ребенка возросло на 16 единиц (на 12,8%), численность детей увеличилась на 1,5 тысячи человек (на 14,7%).

За счет открытия новых групп и в результате перепрофилирования части спортивных и музыкальных залов под групповые помещения количество действующих групп увеличилось, по сравнению с 2009 годом, на 68 единиц и составило 3396 групп.

Вместе с тем, действующих ДОУ недостаточно для полного обеспечения потребности в них. В крае в расчете на 100 мест приходилось 107 детей, посещающих ДОУ. Установленные нормативы превышены в 350 дошкольных учреждениях (66% общего числа ДОУ). В ряде районов численность детей значительно ниже числа мест и колеблется от 66 до 99 человек на 100 мест.

В 2010 году по-прежнему актуальной оставалась проблема устройства ребенка в ДОУ. На учете для определения детей в дошкольные учреждения, куда родители вынуждены вставать с момента рождения ребенка, к концу 2010 года состояло 40 тысяч человек (2009 – 32 тысячи). На долю краевого центра приходилось почти 47% всей очереди.

Школьное образование дети получают в 598 государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях. За последний учебный год школ стало меньше на 10 единиц, в них на начало 2010/2011 учебного года обучалось свыше 185 тысяч учащихся, на уровне предыдущего учебного года.

Присмотр и помощь в учебе учащимся младших классов обеспечивает 161 общеобразовательное учреждение с группами продленного дня. На начало 2010/2011 учебного года число таких школ и учащихся групп продленного дня сократилось в 2 раза.

Возможности для развития индивидуальных интересов и способностей детей в крае представляли около 200 учреждений дополнительного образования, в которых занималось 105 тысяч детей. Это центры и дворцы детского творчества, клубы юных натуралистов, техников, туристов; художественные и спортивные школы.

В летний период 2010 года в крае действовали 648 детских оздоровительных учреждений, в них отдохнули и поправили свое здоровье свыше 81 тысячи школьников. Более 50 тысяч учеников проводили летние каникулы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием.

На конец 2010 года насчитывалось около 12,8 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 9,6 тысячи человек воспитывались в семьях. Остальные воспитывались в детских домах и интернатах.

За 2010 год детьми и подростками было совершено свыше 2 тысяч различных преступлений. Для снижения детской преступности в мае 2010 года был принят краевой закон «О защите прав ребенка», в котором налагается запрет на нахождение детей моложе 16 лет в ночное время (с 23.00 до 6.00) в общественных местах без сопровождения родителей или других взрослых, сообщает Приморскстат.

Автор: По сообщениям Приморскстата
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