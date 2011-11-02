Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение

Сегодня во второй половине дня, с юга Корейского полуострова в акваторию Японского моря выйдет южный циклон. В дальнейшем он будет смещаться на север, северо-восток и утром в субботу, 23 апреля, его центр будет находиться вблизи Владивостока, сообщает Примгидромет.

В связи с этим, ночью и днем в субботу, 23 апреля, во Владивостоке и Приморском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее.

Также, утром и днем 23 апреля в южной половине края, вечером 23 апреля и ночью 24-го в восточной половине края, местами ожидаются очень сильные осадки (дождь со снегом) с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, при ветре на побережье15-20 м/c, порывами до 25 м/с. Местами гололед.

Прекращение осадков ожидается в первой половине дня в воскресенье, 24 апреля.