Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение
Сегодня во второй половине дня, с юга Корейского полуострова в акваторию Японского моря выйдет южный циклон. В дальнейшем он будет смещаться на север, северо-восток и утром в субботу, 23 апреля, его центр будет находиться вблизи Владивостока, сообщает Примгидромет.
В связи с этим, ночью и днем в субботу, 23 апреля, во Владивостоке и Приморском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее.
Также, утром и днем 23 апреля в южной половине края, вечером 23 апреля и ночью 24-го в восточной половине края, местами ожидаются очень сильные осадки (дождь со снегом) с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, при ветре на побережье15-20 м/c, порывами до 25 м/с. Местами гололед.
Прекращение осадков ожидается в первой половине дня в воскресенье, 24 апреля.
Новости тематики
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
Новости раздела
- Китай и пенсионеры
- "Летние вечера" всё популярнее
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Мусорный полигон приговорен к ремонту
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Приморье - не при море
- Самая приморская работа
- Догнать и перегнать Сан-Франциско
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин