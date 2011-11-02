Миграционный отток населения из Приморского края увеличился в 3,4 раза

По оценке Приморскстата, численность постоянного населения Приморского края за 2010 год уменьшилась на 11,7 тыс. человек. Сокращение населения происходило как за счет естественной (39,8%), так и миграционной убыли (60,2%).

На постоянное место жительства в 2010 году в Приморский край прибыло 8483 человека, выбыло – 15514 человек. Миграционный отток населения в целом из края увеличился в сравнении с 2009 годом в 3,4 раза. Свое место жительства внутри края за 2010 год поменяли 15844 приморца.

За 2010 год в край прибыло мигрантов регистрирующихся по месту пребывания на срок 9 месяцев и более (без постоянной прописки) – 13508 человек, из них 6852 человека из зарубежных стран.

По данным Управления Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю с начала регистрации на 1 января 2010 года статус вынужденных переселенцев имели 116 человек (53 семьи).