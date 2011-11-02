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Приморские учителя поедут на Кавказ
19 февраля во Владикавказе состоится финал II Всероссийского конкурса «Воспитать человека». В нем примут участие два приморских педагога - учитель изобразительного искусства и технологии гимназии №1 города Владивостока Ольга Волошина и воспитатель уссурийского детского дома №2 Елена Таран. Они были отобраны из пяти представленных из Приморья работ.
Приморские педагоги будут бороться в номинациях: «Лучший классный руководитель общеобразовательного учреждения» и «Лучший воспитатель детского дома, школы-интерната, детского оздоровительного учреждения, группы продленного дня». Как отметили в департаменте образования и науки Приморского края, на Всероссийском этапе конкурса педагоги должны раскрыть свое отношение к профессии. Программа конкурса включает в себя несколько заданий: представление участника, его опыта организации воспитательного процесса, а также проведение мероприятия с воспитанниками образовательного учреждения. Кроме того, участникам конкурса будет предложено задание по решению нестандартной педагогической ситуации.
Как отметили в пресс-службе администрации края, в 2010 году конкурс «Воспитать человека» проводился в Приморье в третий раз. Анализ конкурсных работ на региональном этапе показал, что приморские педагоги активно разрабатывают новые концепции, программы, проекты и авторские воспитательные технологии.
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