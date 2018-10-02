Cтолица Приморья широко отметила День тигра

В эти выходные Владивосток в очередной раз стал оранжево-черным

Театрализованное шествие в ярких костюмах прошло от Покровского парка до центральной площади города, где проходит праздничный концерт и работают тематические площадки. В колонне можно было увидеть детей и взрослых, представляющих учебные заведения, организации и трудовые коллективы.













Активное участие в празднике принял коллектив Группы компаний ННК.

Помимо участия в прохождении в праздничной колонне, Группа поставила на центральной площади города специальные шатры, разделенные на тематические зоны. Возглавил колонну предприятия Генеральный директор АО «ННК-Нефтепродукт» Виталий ВЕРШИНИН: «Тема экологии важна для каждого из нас. И каждый должен внести посильный вклад в сохранение красоты нашего родного края. Инвестиции Группы компаний ННК в модернизацию Хабаровского НПЗ позволили значительно снизить нагрузку предприятия на окружающую среду. Это вклад нашей компании в общее дело. И мы постоянно совершенствуем наше производство именно с точки зрения влияния на экологию. День тигра – экологический праздник, привлекающий внимание к проблеме сохранения этих прекрасных животных... Конечно же, наш коллектив поддерживает идею охраны и защиты амурского тигра – поэтому сегодня мы здесь».









Фото Юрия РОГОВА.