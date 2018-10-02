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Туристы отправляются за дарами тайги
Дальневосточная тайга таит в себе огромное разнообразие дикорастущих съедобных и лекарственных растений, ягод, грибов и орехов. Сбор дикоросов продолжается и в сентябре: жители и гости Приморья могут приобрести элеутерококк, лимонник, кишмиш, кедровые орехи. Туристы региона также соблазняются вкусными и полезными дарами тайги, отправляясь не только в точки продаж, но и на самостоятельные поиски съедобных сувениров.
Благодаря действиям программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, все больше компаний ориентируются на туристические потоки. Поэтому купить продукцию из дикоросов во Владивостоке сегодня не составит труда – ряд предприятий предложат не только сиропы и варенье из даров тайги, но и соберут подарочные наборы. Заботливо завернутые в крафтовую бумагу и украшенные кедровыми шишками, такие наборы станут приятным сувениром для гостей и жителей Приморья. Впрочем, для тех, кто хочет насладиться свежими дикоросами, по выходным работает ярмарка на центральной площади Владивостока. Здесь можно приобрести чаи, разнообразные травы и шишки.
Заняться поиском дикоросов туристы могут и самостоятельно, хотя итогом такой поездки скорее всего станет набор впечатлений, а не внушительный урожай. Для лесных маршрутов лучше всего подойдет остров Русский, где можно с полной самоотдачей погрузиться в поиски целебных трав. Турфирмы Владивостока предлагают сделать такой тур более комфортным и проехать по круговому маршруту, останавливаясь на основных видовых площадках и в самых красивых местах острова.
Тур выполняется на специально подготовленном автомобиле, который поможет туристам не только добраться до самого сердца лесной чащи, но и познакомиться с достопримечательностями территории. Так, маршрут проходит вдоль фортов, мужского монастыря, нескольких вершин и мысов острова Русский. Помимо свежести осеннего леса, туристы смогут насладиться еще и великолепными панорамами Уссурийского залива, а также видами на остров Шкота, бухты Джигит и Холуай. А на память о поездке путешественники смогут увезти с собой шишку или желудь из приморского леса.
На фото: Кедровые шишки по праву входят в список основных даров заповедного Приморья.
Фото Юрия РОГОВА
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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