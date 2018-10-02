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Детский отдых стал еще безопаснее
В Приморском крае продолжает успешно осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Это подтверждают новости, касающиеся самых разных сфер жизни и деятельности в нашем регионе. Летняя оздоровительная кампания этого года со стороны Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю сопровождалась надзором за деятельностью 611 детских оздоровительных учреждений.
В течение летнего сезона специалисты надзора взяли 515 проб питьевой воды по микробиологическим показателям и 95 – по санитарно-химическим, десятки проб воды бассейнов и мест купания по различным показателям, 123 пробы почвы на паразитологические показатели. Были сделаны сотни проб на различные показатели блюд питания.
При этом в оздоровительных учреждениях было выявлено 363 нарушения, из которых 160 были по организации питания, 64 – по содержанию территории и помещений, 12 - по размещению, 8 – по организации водоснабжения и 119 – прочих.
Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, особенно часто при организации питания детей нарушались «поточность технологического процесса, товарное соседство, условия хранения пищевых продуктов, ведение документации, несоблюдение требований к мытью и обработке оборудования, инвентаря и посуды». В 4 оздоровительных организациях была выявлена «фальсифицированная пищевая продукция». В итоге проверок было составлено 322 протокола об административном правонарушении, вынесено 279 постановлений о назначении административного наказания, в том числе – 226 в виде штрафов, которые в сумме составили 852,4 тысяч рублей. И 34 должностных лица за свои проступки были отстранены от должности.
Специалисты надзора отметили, что оздоровительный детский сезон пройден нормально – «случаев аварийных ситуаций, групповых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано». А оценка эффективности оздоровления детей показала, что выраженный оздоровительный эффект после лагерей был отмечен у 95,3%, слабый положительный эффект – у 4,1% и у 0,6% - эффект не проявился.
Кедром засадят более ста гектаров
Уссурийская пожарно-химическая станция краевого учреждения «Приморская авиабаза» в ходе осенней высадки саженцев выделит пяти филиалам КГКУ «Примлес» около 100 тысяч трехлетних саженцев корейского кедра, которые будут высажены на участках по всей территории края на общей площади более 121 гектара.
Как отметили в этом госучреждении, посадочный материал был хорошо подкормлен и будет выдан хорошего качества. А на будущие посадки хороший задел был заложен в минувшем году, когда на плантации площадью 1,8 га было высажено шесть тонн семенного кедрового ореха.
Сеянцы уже поднялись на 4-7 сантиметров и недавно были обработаны от полегания. В ожидании зимнего малоснежья планируется их подкормка калийными удобрениями. Предполагается, что в 2020 году они тоже будут пересажены на участки, где планируется выращивать новые кедровые леса.
Модульных котельных становится больше
К новому отопительному сезону Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» планирует ввести семь новых автоматизированных модульных котельных, что повысит надежность теплоснабжения и экологичность выработки тепла в поселке Козьмино Находкинского ГО, селе Красный Кут, на станции Старый Ключ Спасского района, в Партизанске, поселке Лазо, селе Тайга Дальнегорского ГО и в Чугуевке.
С начала действия подпрограммы «Автоматизированные модульные котельные», к реализации которой Примтеплоэнерго приступило в 2015 году, по краю было установлено уже 110 автономных модульных котельных. Их установка дала экономический эффект почти 146 миллионов рублей, плюс – оздоровление экологии после закрытия старых котельных.
В краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам отмечают, что опыт эксплуатации модульных котельных показал их высокую надежность и эффективность. Они оснащены пыле- и газоочистными установками, снижающими выбросы в атмосферный воздух до самых минимальных значений. Отходы горения топлива накапливаются в специальном бункере и по мере его заполнения вывозятся за пределы населенных пунктов с последующей утилизацией.
Виктор КУДИНОВ, фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.
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