Заповедники Приморья делают ставку на туризм

Особо охраняемые природные территории региона будут развивать туристическую инфраструктуру

Экологический туризм – одно из самых динамично развивающихся на Дальнем Востоке направлений туристической деятельности. Множество туристов из всех уголков земного шара стремятся отыскать покой и гармоничность на заповедных тропах, нетронутых цивилизацией. И Приморский край, включающий в себя шесть государственных природных заповедников и четыре национальных парка может подарить путешественнику незабываемые впечатления от знакомства с природными памятниками.

Деловая газета «Золотой Рог» предлагает подборку итогов туристической работы заповедных территорий и их планы по дальнейшему развитию этого направления.

Новые тропы Сихотэ-Алинского заповедника

Сихотэ-Алинский заповедник – один из старейших заповедников Дальнего Востока и самый большой в Приморском крае, который также является объектом природного наследия ЮНЕСКО. Его площадь раскинулась на севере региона и составляет более 400 тыс. гектаров. Уже не первый год строительство новых экологических троп и поддержание в порядке уже созданных маршрутов лежит в зоне ответственности студенческого отряда «Тигр». За пять лет в этом проекте приняли участие более 100 студентов из 12 высших учебных заведений. Помимо приобретенных знаний, которые понадобятся им в дальнейшей работе, студенты получают финансовое вознаграждение.

Благодаря усилиям отряда в заповеднике появились тропы: «Мыс Северный», «Озеро Благодатное», «Бухта Голубичная», «Гора Лысая», а также ребята позаботились о туристической инфраструктуре на кордоне «Благодатное». За это же время туристический поток в заповедник увеличился в шесть раз.

В 2018 году студенты успели сделать многое: основной упор в работе был сделан на тропу на гору Лысую, где отряд проложил около 700 метров деревянного настила и расчистил маршрут. Также была благоустроена территория кордона и КПП, возведена наблюдательная вышка и лестницы.

«Создание новых маршрутов мы пока не планируем, но работы в следующем году будет достаточно. В этом сезоне много тех, кто с нами второй, третий и даже четвертый раз. Мы всегда стремимся, чтобы в отряде были ребята из прошлых лет, чтобы они могли поделиться опытом с новичками – организовать дежурства, питание, рассказать о технике безопасности и правилах поведения. В следующем году работы в Сихотэ-Алинском заповеднике продолжатся. Отряду предстоит продолжить работу на маршруте «Гора Лысая», а также привести в порядок готовые тропы и территорию кордона», – отметил директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий ГОРШКОВ.





Сохранить границы

Еще двум особо охраняемым природным территориям (ООПТ) удалось в этом году решить земельный вопрос, что в последующем даст новый толчок к развитию заповедников. Так, национальный парк «Бикин», являющийся самой молодой ООПТ региона, в сентябре добавил 1,1 млн га земель лесного фонда. Это решение, по словам генерального директора Центра Амурский тигр Сергея АРАМИЛЕВА, стало завершающим этапом в формировании правовых основ для начала полноценной работы парка. Сейчас дело за администрацией парка, они должны создать эффективную инфраструктуру для охраны территории и развития экологического туризма, при этом не ущемив интересы коренных малочисленных народов и граждан, приравненных к ним в правах.

«Задача не из легких, – уверен Арамилев. – Так как территория нацпарка не просто большая по сравнению с другими ООПТ в ареале тигра, а огромная, к тому же имеет очень слабую сеть дорог внутри территории».

Еще одним толчком к развитию парка стало включение лесного массива «Долина реки Бикин» в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В предварительный список он был включен еще в 2010 году, а с появлением в 2015 году национального парка федерального значения «Бикин», процесс присвоения статуса удалось продолжить. Помимо несомненной природоохранной ценности, его важное значение заключается в том, что он поддерживает в естественном состоянии места обитания животных, от благополучного состояния популяций которых зависит судьба коренных жителей бассейна реки Бикин - бикинской группы удэгейцев.

Закрепила статус своих территорий еще одна ООПТ. Единственный в России Морской биосферный заповедник вытеснил со своих территорий марикультурные хозяйства. По решению министерства природных ресурсов России, памятники природы Приморья: «Бухта Миноносок», «Бухта Анна», «Прибрежная часть Амурского залива», «Приостровные территории в заливе Петра Великого» и бухты: Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллады останутся в полном ведении заповедника. По словам экспертов, это очень важное распоряжение, так как администрация сможет должным образом следить за соблюдением природоохранного режима, а также создавать новые маршруты и кордоны для охраны.

Популяризировать леопарда

Масштабные планы по развитию туристического направления есть у национального парка «Земля леопарда». ООПТ в конце этого года продемонстрировала значительные успехи: по сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на несколько тысяч и достиг 5000 посетителей. На территории «Земли леопарда» путешественники могут прогуляться по трем маршрутам, расположенным в непосредственной близости от села Барабаш. Первый маршрут – «Тропою леопарда» – проложен вокруг горы Буслен – рассказывает о природе Приморья. Второй – «Логово леопарда» – познакомит туристов с пещерой, где когда-то обитал дальневосточный леопард. Сегодня логово заброшено, и знакомство путешественников с ним не наносит ущерба популяции редких кошек. Еще одну тропу туристы могут посетить самостоятельно, без сопровождения работников национального парка.

Впрочем, останавливаться на достигнутом нацпарк не будет, и в дальнейшем планирует принимать до 20 тыс. туристов в год. Для этого ООПТ обзаведется музейным комплексом, который станет привлекать не только россиян, но и иностранцев, турпоток которых значительно вырос в последние годы благодаря действиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Комплекс будет расположен в селе Барабаш. Его экспонаты будут демонстрировать не только природные богатства Южного Приморья, но и его историю. Здесь будут представлены объекты бохайской культуры, и посетителей познакомят с корейским эпосом, герои которого жили на территории национального парка. Также в музее можно будет узнать историю двух ООПТ – старейшего в Приморье заповедника «Кедровая падь» и нацпарка «Земля леопарда».

«Развитие экологического туризма – важное направление работы ООПТ, но при этом территории необходимо сохранять баланс между защитой ее обитателей и открытостью путешественникам, – уверен директор национального парка «Земля леопарда» Виктор БАРДЮК. – Поэтому для сохранения биоразнообразия национального парка и самого редкого его обитателя – дальневосточного леопарда – мы организуем туризм вне ключевых мест обитания животных. Поэтому музейно-туристический комплекс будет расположен в населенном пункте – в селе Барабаш. Его местоположение вблизи трассы сможет обеспечить большой туристический поток и популяризировать успехи, достигнутые в «Земле леопарда».

По словам директора национального парка, в дальнейшем в селе Барабаш должна будет появиться дополнительная туристическая инфраструктура, которая предоставит посетителям ООПТ питание, места проживания. Впрочем, в этом процессе без господдержки ни национальному парку, ни потенциальным инвесторам не обойтись.

«Создание туристической инфраструктуры – дело достаточно затратное и низкорентабельное. Чтобы вложиться в строительство и окупить объект, порой требуется не один десяток лет, поэтому бизнес не заинтересован в капвложениях. Но мы вели диалог с Минприроды и предлагали внести в развитие национального парка на начальном этапе средства федерального бюджета, чтобы создавать рабочие места для жителей Хасанского района, а также содействовать экологическому просвещению населения. Бизнес подключится позже и обустроит точки питания, а также предложит соответствующие туристические продукты. Задача же национального парка – создать точку притяжения туристов, которая необходима в селе Барабаш. Нацпарк является одним из градообразующих предприятий села, и в нем уже трудоустроено более 100 жителей Хасанского района. Появление развитой туристической инфраструктуры позволит продолжить этот положительный для территории процесс», – уверен Виктор Бардюк.

На верхнем фото: Строительство новых экологических троп и поддержание в порядке уже созданных маршрутов лежит в зоне ответственности студенческого отряда «Тигр».

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ