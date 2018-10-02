Нескучный октябрь

О главных событиях юбилейного для Приморья месяца – в обзоре «Золотого Рога»

Наступивший октябрь для Приморья будет очень насыщен деловыми, культурными и спортивными мероприятиям, а главным событием месяца для Приморского края, безусловно, станет празднование 80-летия со дня образования региона.

В рамках проекта «Приморский календарь» Деловая газета «Золотой Рог» предлагает обзор наиболее значимых дат и мероприятий предстоящих нескольких недель.

80 лет: праздник на нашей «Улице»

Юбилей края – повод напомнить о достижениях Приморья и его жителей, которые необходимо сохранить и приумножить. В рамках празднования 80-летия региона в течение всего года во Владивостоке и в других муниципалитетах проходят фестивали, конкурсы, концерты, собрания, классные часы, исторические экскурсы и другие мероприятия. Кроме того, к юбилею края были разработаны специальные памятные награды для жителей и предприятий, которые вносят вклад в развитие Приморья, – памятные знаки и медали. Также утверждены краевые отраслевые награды для поощрения выдающихся представителей различных профессий.

Планируется, что главное торжественное собрание по случаю 80-летнего юбилея Приморья состоится 20 октября во Владивостоке на сцене Мариинского театра, а затем праздник продолжится на центральной площади города, где откроется региональная выставка «Улицы Приморского края». Праздничный день завершится салютом. В остальных муниципалитетах празднование юбилея состоится 21 октября.

День учителя: профессия вновь популярна

В эту пятницу, 5 октября, в России отмечается профессиональный праздник работников сферы образования – День учителя. В Приморье ко Дню учителя традиционно приурочены такие мероприятие, как праздничные концерты, тематические выставки и уроки самоуправления в школах. Отметим, что в этом году в Приморье была возобновлена практика длительных стажировок для студентов педагогических вузов. Первую длительную практику студенты ДВФУ прошли в феврале-мае 2018 года в 25 муниципальных образованиях края, что позволило им «вжиться» в будущий коллектив: более 100 бывших стажеров вернулись в школьные классы. В новом учебном году участниками проекта «Учитель для Приморья», который охватит 31 из 34 муниципальных образований региона, станут более 160 старшекурсников Школы педагогики ДВФУ. Продолжительность практики вырастет: если в 2017-2018 учебном году студенты работали в школах по четыре месяца, то сейчас стажировка будет проходить от шести до десяти месяцев.

По поручению руководства края власти муниципалитетов разрабатывают меры поддержки молодых специалистов, приезжающих работать в школы. Кроме того, в регионе разработан и внедряется механизм льготной ипотеки для работников бюджетной сферы. Обновление ждет и школьные здания: сегодня в Приморье ведется строительство четырех новых школ – в селах Новолитовск, Подъяпольское, Рощино и поселке Светлая. Пять новых школ в ближайшие годы будет построено во Владивостоке, по одной школе возведут в Артеме, Находке и Уссурийске. Строительство новых школьных зданий необходимо для решения задачи по переходу на обучение в одну смену, поставленной руководством страны.

Конгресс рыбаков и «рыбный день»

Главным деловым мероприятием начавшегося месяца обещает стать ХIII Международный конгресс рыбаков, который пройдет в Приморье в конце текущей недели, 4 и 5 октября, на площадках администрации Приморского края и гостиницы LOTTE. Главная тема конгресса-2018 звучит так: «Рыбная отрасль – новый этап развития». Представители рыбацкой отрасли, бизнеса и власти обсудят за круглыми столами развитие аквакультуры на особо охраняемых природных территориях, формирование новых рыболовных участков, изменение распределения ресурсов.

Приморский край неслучайно уже много лет является местом проведения Международного конгресса рыбаков. Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны: около 20% общероссийского вылова обеспечивает именно наш регион. Как подчеркнул вице-губернатор Приморья Валентин ДУБИНИН, цель конгресса – выработать совместные решения развития рыбной отрасли, освоения ресурсов мирового океана.

- Президент России поставил задачу – выйти на мировой рынок. Особое внимание рыбацкая общественность сейчас уделяет вопросам береговой переработки, строительству судов, распределению рыбохозяйственных квот. Сегодня возможности мирового океана используются недостаточно, и нам нужно вместе работать в этом направлении, прислушиваться к рыбакам, – обозначил вице-губернатор.

В 2018 году на конгресс зарегистрировано рекордное количество участников – более 450 человек. Ожидаются делегации с территорий Камчатки, Сахалина, Хабаровска, Магадана, Мурманска, Астрахани. А также гости из иностранных государств – Польши, Норвегии, Японии, Кореи, Китая и Вьетнама.

Еще одним «рыбным» мероприятием месяца, но уже с туристической направленностью, должен стать фестиваль рыбной ловли «Рыбный день», который ежегодно проводится в национальном парке «Удэгейская легенда». В этом году «рыбалка» будет проходить с 9 по 11 октября на берегах реки Большая Уссурка. Ловля рыбы будет производиться одной удочкой, оснащенной одинарным крючком (длина удилища, вес, форма грузил, поплавков, приманок – произвольные); также участникам соревнований необходимо иметь свои палатки и другое снаряжение для проживания в походных условиях. Во время проведения «Рыбного дня» участникам и гостям мероприятия будут предложены культурно-развлекательная программа, приготовление уникальных блюд, услуги гида, катание на лошадях.

Отметим, что фестиваль рыбной ловли включен в событийный календарь Приморского края на 2018 год, равно как и другое октябрьское мероприятие – гонка «Falaza Challenge», которая пройдет уже в 11-й раз. Местом проведения соревнований традиционно станут окрестности горнолыжного комплекса «Грибановка» в Шкотовском районе Приморья. В гонку входит несколько дисциплин, таких как горный бег и маунтинбайк, что делает ее интересной для участия представителей разных видов спорта. «Falaza Challenge»-2018 запланирована на 6 октября. Гонка пройдет в двух зачетах – личном и эстафете. В личном зачете планируется выделение шести возрастных категорий – четырех у мужчин и двух у женщин. Эстафеты, где один из участников бежит дистанцию, а второй преодолевает ее на велосипеде, будут проводиться среди мужских и смешанных команд. Возраст участников «Falaza Challenge» – от 18 до 60 лет; спортсмены допускаются к соревнованиям при наличии медицинской справки и страховки от несчастного случая.

Сокровища Эрмитажа – снова в Приморье

Культурная жизнь Приморья, где лишь несколько дней назад завершился очередной кинофестиваль «Меридианы Тихого», с 1 по 7 октября продолжится Днями Эрмитажа во Владивостоке. Они проводятся уже в третий раз по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила ПИОТРОВСКОГО при поддержке администрации Приморского края.

По сложившейся традиции в программе Дней Эрмитажа предусмотрена профессиональная программа: с 1 октября по 3 октября состоится мастер-класс по реставрации произведений восточной живописи в рамках программы «Сохраним культурное наследие вместе». Перенять новаторский опыт коллег из Лаборатории научной реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа соберутся специалисты со всего Дальневосточного региона: из Якутска, Иркутска, Омска, Хабаровска, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Владивостока. На 5 октября намечена торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа Третьего межрегионального конкурса «Искусный глагол» имени В.Ю. МАТВЕЕВА.

Программа для широкой публики включает выставки, Эрмитажный лекторий, кинотеатр виртуальной реальности, кинопоказы. В Дни Эрмитажа дополнением к выставке «Голова Ареса. Неистовый сын Зевса» станет проект «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия Зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия. Кинотеатр виртуальной реальности откроется в Парадном зале с 1 октября.

На выставке «Эрмитажная библиотека» все желающие смогут познакомиться с последними поступлениями – каталогами, научными трудами, путеводителями. А в рамках Эрмитажного лектория специалистами Эрмитажа, сотрудниками молодежного центра будут прочитаны лекции. По традиции публичные лекции специалистов Эрмитажа состоятся в ДВФУ. Состоятся мастер-классы, фотокроссы с разбором работ, отснятых участниками. Впервые пройдут подиумные дискуссии: «Живая античность» и «Искусство и мода».

Вход на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи свободный, однако на некоторые мероприятия может потребоваться предварительная регистрация по телефону: 241-06-10.

Досье "Золотого Рога": Важнейшая для Приморья дата - 20 октября. В этот день в 1938 году Приморский край в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. Административным центром края стал город Владивосток. Изначально в состав Приморского края вошли Приморская и Уссурийская области. Сегодня Приморье – это 12 городских округов и 22 муниципальных района, всего 659 населенных пунктов. А 25 октября официально отмечается День Приморского края, который появился в календаре в 1995 году, когда был принят действующий Устав Приморского края. Однако дата 25 октября приобрела знаменательный оттенок задолго до 1995 года. Именно в этот день в 1922 году произошло другое важное историческое событие: Приморье было освобождено от интервентов. Во Владивосток вошли части народно-революционной армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней интервенции и братоубийственной гражданской войне на Дальнем Востоке.

На фото: Юбилей края – повод напомнить о достижениях Приморья и его жителей, которые необходимо сохранить и приумножить.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА