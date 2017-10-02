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В Приморье воздух остынет до -11 градусов
Во Владивостоке температура составит +11…+13 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 2 октября, на Приморье распространится гребень антициклона и обусловит в крае малооблачную и без осадков погоду. С этим гребнем в Приморье придет холодная воздушная масса, температура понизится на 4–6 градусов относительно вчерашнего дня, до +11…+18 °С.
В ближайшие сутки погода в Приморье не изменится. Ночью в антициклональном поле и при отсутствии облаков похолодает до +1…−6 °С, в горных районах воздух остынет до −11 °С, на южном побережье будет теплее, +2…+7 °С. Во вторник днем +5…+15 °С.
Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +14…+16 °С. В ближайшие сутки сохранится погода без осадков. Температурный фон понизится на 2–4 градуса и составит +11…+13 °С.
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