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Такие дороги на хоккей нам нужны
Завершилась реконструкция дороги, ведущей к концертно-спортивному комплексу «Фетисов Арена» во Владивостоке
Ранее пыльная грунтовка, ведущая к концертно-спортивному комплексу «Фетисов Арена», теперь закатана в асфальт. Работы проведены по распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Это стало хорошим подарком всем посетителям «Фетисов Арены» и жителям окрестных домов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, в июле этого года глава города в ходе рабочей поездки распорядился отремонтировать дорогу, так и не доделанную подрядчиками строительства концертно-спортивного комплекса. После разработки необходимой документации на объект вышли специалисты и техника муниципального предприятия «Дороги Владивостока»: были проведены работы по отсыпке грунта, устройству дорожной одежды и асфальтированию дороги.
Теперь на ул. Находкинской новое асфальтобетонное покрытие, и автолюбители приморской столицы могут добраться до «Фетисов Арены» по хорошей дороге.
Продолжаются строительные работы и на объездной дороге, которая свяжет между собой улицы Днепровская и Тухачевского. Этот проезд давно с нетерпением ждут автомобилисты: он станет дублером дороге по проспекту 100-летия Владивостока и позволит существенно разгрузить движение автотранспорта на одной из основных артерий краевого центра.
В прошлом году работы на данном объекте были приостановлены, так как при разработке проектно-сметной документации не был учтен ряд необходимых моментов. Специалисты проработали все вопросы, и сейчас работы на дороге возобновились.
По словам Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, заместителя главы администрации краевого центра, в настоящее время на объекте проводятся работы по устройству бетонного основания, тротуаров и асфальтобетонного покрытия. Планируется, что уже в этом году дорога будет сдана в эксплуатацию.
Кроме того, на участках дорог во всех районах Владивостока продолжаются ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна. К плановым работам добавились участки дорог, которые пострадали в результате недавнего тайфуна.
В числе последних адресов, где были проведены работы по ремонту, - участки дорог по ул. Днепровская, Корнилова, Выселковая, Невельского, Воропаева, Котельникова, Давыдова, Ишимская, Бурачка, Енисейская, Шишкина и другим. В целом, по свидетельству специалистов и автолюбителей, качество дорог в краевой столице за последние годы существенно улучшилось.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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