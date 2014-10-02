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В Приморье лесных браконьеров привлекают к уголовной ответственности

02 Октября 2014, 14:01 | Приморье

К уголовной ответственности за незаконную вырубку лета в 2014 году уже привлечено 18 человек, сообщает департамент лесного хозяйства Приморского края.

В общей сложности с начала 2014 года зафиксировано 204 случая незаконных рубок. Объем незаконно срубленной древесины – 12,6 тысяч кубометров. Размер причиненного ущерба – 624,8 миллиона рублей.

Специалисты департамента лесного хозяйства отмечают: в последние годы в Приморье прослеживается устойчивая тенденция снижения количества и объема незаконных рубок на территории края. Этому способствует принятие в 2013 году краевого закона «О регулировании отношений в сфере оборота древесины». Данный закон разработан по инициативе Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

Так, в 2013 году, по сравнению с 2012, объем незаконно заготовленной древесины в Приморье снизился на 20 процентов, размер причиненного ущерба снизился на 10 процентов.

В департаменте подчеркивают, что незаконные рубки лесных насаждений в Приморье проводятся не только гражданами, но и лесозаготовительными компаниями – арендаторами лесных участков.

В 2013-2014 годах за такие нарушения юридические лица были оштрафованы на суммы от 100 до 120 тысяч рублей, были возбуждены уголовные дела.

Так, только в отношении арендатора ПСМК «Энергия» в Красноармейском районе за последние три года было возбуждено 4 административных дела.

«В настоящее время решениями судов в отношении лесозаготовителей Приморья присуждено возмещение ущерба на сумму более 70 миллионов рублей. Из них уже оплачено более 8 миллионов», - сообщили в департаменте.

Напомним, борьбе с нарушениями в сфере лесного хозяйства большое внимание уделяет Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

«Мы в Приморье раньше федерального центра приняли закон об обороте древесины, и уже видим, что он существенно осложнил деятельность нелегальных лесопользователей. Будем продолжать работу по мониторингу ситуации с лесозаготовкой. В том числе, нам помогают в этом космические снимки», - отметил Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: браконьер  уголовное наказание  лес  суд  уголовное дело 






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