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В Приморье почтили память павших во Второй мировой войне

02 Сентября 2017, 13:21 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны в субботу, 2 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В мероприятии также приняли участие глава Владимирской области, которая в эти дни находится с рабочим визитом в Приморье Светлана Орлова, ветераны, школьники и курсанты, военнослужащие, представители депутатского корпуса и общественных организаций.

Владимир Миклушевский отметил, что победа досталась очень дорогой ценой.

«Это самая кровопролитная война в истории человечества. Десятками миллионов жизней заплатила наша страна, за то, чтобы жить под мирным небом», –  подчеркнул глава региона, отметив особую роль приморцев в победе.

Особые слова благодарности Владимир Миклушевский адресовал ветеранам.

«От всех послевоенных поколений огромное спасибо и низкий поклон Вам. Именно благодаря Вам мы живем в свободной стране. Мы должны помнить эту победу и сделать так, чтобы это никогда не повторилось», – подчеркнул Губернатор.

С тёплыми словами к ветеранам обратилась и глава Владимирской области Светлана Орлова.

«Пока Вы живы, мы помним эту войну. Вы ведёте огромную работу среди молодёжи, в школах. Будьте здоровы, живите долго!» – пожелала она ветеранам.

Участники мероприятия возложили цветы к стеле «Владивосток – город воинской славы» и к Вечному огню на Корабельной набережной, а также почтили память погибших минутой молчания.

Отметим, что торжественные мероприятия, посвящённые этой дате, проходят во всех городах и районах Приморского края.

Кроме этого, более 40 председателей муниципальных Советов ветеранов Приморья отправились в города Китая на празднование Дня окончания Второй Мировой войны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: вечный огонь  война  губернатор  памятник  вторая мировая  ветеран 



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