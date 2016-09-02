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В Артеме открылось современное отделение Почты России

02 Сентября 2016, 16:14 | Приморье

В городе Артем Приморского края состоялась торжественная церемония открытия почтамта в новом здании, общей площадью 1417 кв. м. В нем будут оказываться все виды почтовых, государственных и финансовых услуг Почты России для 35 тысяч жителей Артемовского городского округа.

В мероприятии приняли участие: директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Виталий Смирнов,   директор УФПС Приморского края  Андрей Брик, глава Артемовского городского округа Владимир Новиков и другие официальные лица.

«Сегодня мы открываем один из крупнейших почтамтов Приморского края. Проект модернизации Артемовского почтамта позволил предприятию создать на увеличенных площадях современное почтовое отделение для предоставления услуг Почты России в комфортной обстановке, что способствует повышению культуры обслуживания клиентов», - отметил Виталий Смирнов, директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

Реконструкция Артемовского почтамта – результат слаженного взаимодействия Почты России с исполнительными органами власти Приморского края.

В новом почтовом отделении 692760 по улице Интернациональная, дом 47, оформленном в соответствии со всеми современными корпоративными стандартами, предусмотрено шесть операционных касс. Организованы отдельные залы с адресной системой хранения по выдаче посылочной почты и заказной корреспонденции. Клиентские залы и рабочие места оборудованы эргономичной мебелью и современным оборудованием, интегрированным с информационной системой Почты России. Благодаря инновациям существенно сократится время на поиск почтовых отправлений и обслуживание посетителей.

В соответствии с государственной программой «Доступная среда» в почтовом отделении обеспечена доступность людям с инвалидностью. Почтовое отделение обустроено пандусом, тактильными табличками шрифтом Брайля, кнопкой вызова персонала. Сотрудники почтового отделения прошли дополнительное обучение профессиональному этикету и особенностям оказания услуг для людей с инвалидностью.

На производственных участках почтамта организована технологическая линия для обработки почты, учебный класс предприятия, а также рабочие места начальников трех передвижных отделений почтовой связи, обслуживающих удаленные и малонаселенные пункты Надеждинского района.

По словам участников торжественного мероприятия, открытие Артемовского почтамта –важное событие для всех жителей города. Почтовое отделение – социально значимый объект и незаменимый элемент инфраструктуры Артема.

 

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор:
Теги: виталий смирнов  Почта России  андрей брик 



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