Новый тайфун обрушит сильные ливни на Приморье

В Приморье сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Продолжительные сильные дожди вызвали на реках края высокие дождевые паводки, и уровни воды достигают опасных критериев, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В ближайшие сутки погодные условия Приморского края будет определять поле повышенного атмосферного давления. Давление в крае будет расти. Но в перенасыщенной влагой атмосфере создаются благоприятные условия для развития конвективной грозовой облачности.

В субботу местами ожидаются ливневые дожди, возможны грозы. Температура ночью +13…+18°C, на северо-востоке +6…+11°C, днём тепло, воздух прогреется до +23…+28°C, на восточном побережье +15…+21°C.

В воскресенье погодные условия в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, который образуется на юге Японского моря и смещается на северо-восток вблизи побережья Кореи. В течение дня на юг края будет поступать субтропический воздух, поэтому здесь вновь начнутся сильные осадки, зона которых в течение дня распространится на большую часть края.

К середине предстоящей недели погода в Приморье улучшится.

Во Владивостоке в субботу будет преобладать облачная, с прояснениями в пригороде погода. Временами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +15…+17°C, днём +19…+21°C.

В воскресенье будет облачно, дождь, утром и днём сильный. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +15…+17°C, днём +21…+23°C.

Вот что рассказал в интервью пресс-службе Примгидромета глава приморской гидрометеослужбы Борис Кубай.

- Борис Викторович, о том, что происходит с погодой в последние дни уже много сказано, а что нас ждет дальше?

– Да, тайфун LIONROCK наделал много бед и даже кое-где побил рекорды, в частности по количеству осадков над Сихотэ-Алинем. Он и сегодня еще держит Приморский край в напряжении. А нам с вами надо смотреть вперед. Впереди же у нас новый тайфун NAMTHEUN, который подбирается к южным Японским островам. А предыдущий LIONROCK, хоть и превратился в обычный циклон, пока никуда не девается, стоит над восточным Китаем, как бы поджидая своего собрата.

- Неужели и еще один тайфун выйдет на Приморский край?

– Наши расчеты и расчеты зарубежных коллег показывают, что, скорее всего, центр нового тайфуна пройдет строго по Японии и на Приморье не выйдет, а вот взаимодействовать с предыдущим своим собратом будет обязательно. Их облачные системы объединятся в одну, а зона осадков подойдет к Приморью уже завтра, постепенно распространяясь на всю территорию края и усиливаясь от юга к северу.

Больше всего дождя снова выпадет над Сихотэ-Алинем, где берет начало большинство рек Приморья. Отсюда и новая волна дождевых паводков.

- Когда же все это может прекратится?

– Тогда, когда тропосферный вихрь над Китаем исчезнет с синоптической карты, а этого до конца декады пока не случится, поскольку над Охотским морем обосновался блокирующий антициклон, нагнетающий охотоморскую воздушную массу и сталкивающий ее с субтропической над территорией Приморского края. Думаю, что режим ЧС в Приморье будет сохранятся еще, как минимум, неделю. Но картина меняется непрерывно, и мы за ней следим тоже в круглосуточном режиме, об изменении к лучшему обязательно сообщим.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.