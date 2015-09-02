К 70-летию окончания Второй Мировой в крае отреставрировали памятники

Во всех городах и районах Приморья проделана огромная работа по ремонту и реставрации памятников, обелисков и мемориалов. Вице-губернатор Александр РОЛИК проверил состояние подобных объектов в Надеждинском районе, куратором которого он является, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе проверки глава Надеждинского муниципального района Алексей ГУБАРЕВ отметил, что на двух памятниках героям-надеждинцам была проведена полная реконструкция.

«Мемориальные объекты полностью изменили свой эстетический образ. Помимо реконструкции самого памятника, были проведены работы по замене ступенек, установке цветочных клумб и скамеек. Создаются все благоприятные условия для того, чтобы жителям края хотелось чаще посещать памятные места», - рассказал он.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ показал пример, взяв шефство над памятником Герою СССР Петру ОВЧИННИКОВУ, который получил Звезду Героя за подвиг, закрыв собой амбразуру японского дота. По инициативе главы региона к восстановлению памятников и мемориалов привлекаются общественные организации, в том числе молодёжные объединения, детские военно-патриотические клубы, предприятия и учреждения.

Примеру Губернатора также последовали и его заместители. Многие приморцы подключились к работе. Так, игроки «Спартака-Приморье» и футбольного клуба «Луча-Энергия» приняли участие в благоустройстве памятника воинам в поселке Краскино Хасанского района.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.