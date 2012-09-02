Наркополиция в Приморье уничтожила почти 60 тысяч кустов конопли

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября, ZRPRESS. В Приморском крае продолжается совместная оперативно-профилактическая операция «Мак-2012». В настоящее время проходит второй этап операции, основные усилия сотрудников наркоконтроля направлены на выявление мест возможной заготовки конопли, ее дальнейшей переработки в марихуану, гашиш и гашишное масло, пресечение каналов поставки наркотиков растительного происхождения в крупные города Приморского края.

Одна из эффективных превентивных мер – выявление и уничтожение участков дикорастущей конопли. Такие операции в августе были проведены, в частности, на территории Хасанского района. Мера более чем своевременная: как известно, в августе Хасанский район привлекает большое число отдыхающих не только из Приморья, но и других территорий Дальневосточного федерального округа. Значительные участки, где произрастало в общей сложности более 6 тыс. кустов конопли, были уничтожены сотрудниками Артемовского межрайонного отдела управления ФСКН России по Приморскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе села Камышовка и в районе полуострова Краббе. Помимо этого очаг произрастания конопли с признаками культивации был выявлен в г. Артеме. Сотрудники наркоконтроля насчитали на нем 1238 кустов конопли. Лица, причастные к охране и культивации данной конопляной плантации, установлены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 231 Уголовного кодекса РФ.

Крупномасштабная операция по уничтожению дикорастущей конопли проведена в августе также в Октябрьском районе. В акции приняли участие сотрудники Управления ФСКН России по Приморскому краю и органов внутренних дел, техническую поддержку оказала администрация Галенкинского сельского поселения. Конопля уничтожалась как механически – путем скашивания тракторами и сенокосилками, так и путем опрыскивания. Всего было выявлено 8 очагов произрастания конопли, где уничтожено в общей сложности 57 тыс. кустов «манчжурки».

«Золотой Рог».