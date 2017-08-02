Журналисты Амурского экорегиона стали участниками Школы "Живая тайга"

В Приморье, на берегу Японского моря, в 11 раз прошла Школа экологической журналистики «Живая тайга». Ее организаторами стали WWF России и Центр «Амурский тигр», а участниками – победители и лауреаты Дальневосточного конкурса «Живая тайга».

В этом году Школа экологической журналистики была самой многочисленной за все 11 лет ее проведения. 60 победителей, членов жюри конкурса и экспертов из природоохранных организаций – WWF России и Центра «Амурский тигр» – собрались 27-31 июля в Хасанском районе Приморья, на турбазе «Заповедная», чтобы обсудить насущные проблемы охраны природы и журналистики, вместе посмотреть работы, поступившие на конкурс, обменяться опытом и напитаться той особой атмосферой творчества и взаимопонимания, которая объединяет на Школе лучших природоохранных журналистов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

Символический Женьшень - приз победителям конкурса «Живая тайга».



«СМИ осуществляют связь между разными слоями и структурами общества, в том числе между общественными организациями и обществом, которое нуждается в достоверной и правильной информации. Охват журналисткой аудитории – это десятки и сотни тысяч людей, и влияние их огромно. Например, в этом году из-за одной цифры в приказе Рослесхоза чуть не попали в рубку более 80% дальневосточных кедровых лесов – мест обитания амурского тигра, и только благодаря активному вмешательству общественности и СМИ ошибка была вовремя замечена и исправлена, – комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. – На Школе экологической журналистики мы помогаем журналистам осваивать новый для себя пласт информации – об охране природы. С нашей точки зрения, такой ликбез, как минимум, полезен, а то что наплыв материалов на конкурс «Живая тайга» всегда велик и растет год от года, подтверждает, что журналистам это действительно нужно и интересно. Таким образом журналисты помогут нам донести правильную, важную и интересную информацию о системе охраны природы, редких видах и охраняемых территориях до населения, живущего во всем Амурском экорегионе».

Школа всегда дает толчок к новым темам и показывает вектор развития природоохранной журналистики. В этом году, например, особе внимание было уделено событиям Года ООПТ и предстоящему в 2018 году учету дальневосточному аиста во всем его ареале – в России и Китае. Много говорилось о работе департамента охотничьего надзора Приморья по предотвращению конфликтных ситуаций с тигром и борьбе с браконьерством, которое в этом году показало зубы и выбило из строя троих лучших инспекторов. Еще одна актуальная тема – сохранение от нелегальных рубок кедрово-широколиственных лесов с помощью системы космического мониторинга «Кедр» – она внедряется сейчас в Приморском и Хабаровском краях. Не менее важно показывать роль ООПТ – существующих и новых, которые сейчас создаются в бассейне Амура, рассказывать о людях, не за страх, а за совесть охраняющих природу.

Директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.



«Конечно, профессиональное сообщество экологов, людей занимающихся охраной природы, проводит специальные совещания, на которых они заявляют об угрозах тем или иным редким видам, в частности, амурскому тигру, стараются объяснить, в чем эти угрозы состоят и добиться от чиновников принятия тех или иных решений, – говорит директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Но можно сделать гораздо проще и быстрее – рассказать о проблеме журналисту, который доступным языком объяснит ее суть населению и чиновникам, и вещи, на которые ученые тратят многие годы, обосновывая и доказывая, с помощью СМИ порой могут решится за считанные дни. Вот такие Школы как раз и помогают специалистам донести до журналистов природоохранные проблемы, обратить на них внимание общества и людей, принимающих решение. Например, сейчас, в связи со снятием ограничения на выдачу дальневосточного гектара в охотничьих угодьях, появилась потенциальная угроза амурскому тигру из-за разрешенных на данный момент видов деятельности на гектаре, таких как, к примеру, скотоводство. В итоге нападение в тайге тигров на сельскохозяйственных животных неизбежны, а это конфликт между тигром и человеком. Другая проблема – возможность возникновения эпизоотии африканской чумы свиней, из-за чего могут быть приняты меры по уничтожению популяции кабана в природе, чтобы обезопасить свинокомплексы. И очень хорошо, что до возникновения вредных последствий этих угроз, еще есть время привлечь внимание к этим проблемам через СМИ».

Вот такие вопросы осуждались на Школе экологической журналистики. «Школа живёт, развивается, это вполне созревший институт экологического просвещения, возможность узнать из первых рук о проблемах природоохраны, о новшествах в законодательстве. И на практике познакомиться с тем, что такое природа Приморья. Так, незабываемой была экскурсия на заповедный остров Фуругельма. Кроме того, участие множества журналистов из разных регионов Дальнего Востока и Забайкалья создаёт важные горизонтальные связи, формирует связанное экосообщество, создаёт почву для совместных проектов», – делится впечатлениями член жюри конкурса Василий Авченко, журналист «Новой газеты» во Владивостоке.

Одним из ярких событий Школы стала церемония вручения главных призов – эксклюзивных Женьшеней – победителям ХI Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2017. Не в зале, а под шум морского прибоя, на берегу Японского моря, у мыса Льва.

Альбина Кабалик (Центр "Амурский тигр"), Елена Старостина (Амурский филиал WWF) и гран-при у Александра Хитрова и Вадима Шкодина - "PRIM25", ИА "PrimaMedia". «Фотография для меня - это не только работа. Это еще и возможность путешествовать по родному краю и показывать его другим людям так, как вижу его я. Фотография открывает перед человеком все двери. Фотография может перенести его в любой уголок нашей необъятной Земли. Фотография - это смысл жизни, это сама жизнь», –говорит фотограф ИА PrimaMedia и создатель PRIM25 Александр Хитров. Вместе с журналистом ИА PrimaMedia/ PRIM25 Вадимом Шкодиным в этом году он стал обладателем Гран-при за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016. Генеральными партнерами экспедиции поверившими, что у этих отчаянных ребят все получится, стали WWF России и Центр «Амурский тигр». Эту победу в свою копилку достижений записал и приморский экологический пресс-клуб «Последняя среда», в который входят и Александр, и Вадим.

«Наша с Александром Хитровым победа в конкурсе природоохранной журналистики «Живая тайга» стала для меня приятной неожиданностью и вместе с тем - предметом большой личной гордости. Получить столь высокую оценку нашей работы от таких больших профессионалов дорогого стоит, и здесь действительно есть, чем гордиться. Но гордость не должна переходить в гордыню, а успех, пусть и такой важный, стать мотивом для самолюбования. Эта награда станет отличным стимулом для самосовершенствования, для лучшей работы в защиту нашей бесценной природы. Она - лучшее подтверждение того, что мы на правильном пути», – сказал Вадим Шкодин.

Особый Женьшень – в честь присвоения звания Мастера – был вручен Ивану Егорчеву, редактору журнала «Записки ОИАК», Русское географическое общество – Общество изучения Амурского края. Более 25 лет этот вдумчивый журналист и исследователь публикует в СМИ статьи на экологические темы, передает свои знания на публичных лекциях в библиотеках Приморского края. Иван Николаевич Егорчев — член Творческой ассоциации журналистов России, Союза фотохудожников РФ, Русского географического общества, приморского экологического пресс-клуба «Последняя среда». Обладатель Гран-при V Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга-2011». Лауреат премии имени В.К. Арсеньева за краеведческие работы, литературной премии «Золотое перо Руси», награждён Малой золотой медалью РГО за книгу «Амурский тигр». Наградой 10 победителям стали оригинальные Женьшени художественной ковки.

«Победа в «Живой тайге» - для меня это, прежде всего, большой повод для гордости. Теперь на моем рабочем столе стоят два Женьшеня и ими я дорожу больше, чем всеми остальными наградами, полученными за 15 лет. Женьшени вдохновляют работать еще активнее и качественнее на тему экологии. Хочется победить в конкурсе и снова принять участие в Школе экологической журналистики, где собираются невероятно интересные люди, единомышленники. Мне очень приятно ощущать себя частичкой этой большой и дружной семьи», - говорит Юлия Патрикеева (Бояшова), ведущая программ «ГТРК «Владивосток».

Вместе с режиссером Романом Турбовым, телеоператором Сергеем Свистильниковым, звукорежиссером Павлом Патрикеевым Юлия Бояшова стала победителем конкурса в номинации «Дом амурского тигра» за цикл телепрограмм о диких животных Дальнего Востока «Соседи по планете». Уже 5 таких телепередач подготовлено и вышло в эфир ПТР в содружестве с сотрудником Амурского филиала WWF России, знатоком дикой природы и потрясающим рассказчиком Василием Солкиным. Интересно, что в дни проведения Школы было записано еще 2 телепрограммы из этого цикла – об энтомофауне и медведях. На этот раз собеседниками журналиста стали сотрудники Амурского филиала WWF России к. б. н. Анна Барма и к. б. н. Алексей Костыря.

И судя, по отзыву Юлии Бояшовой, занятия она посещало исправно: «На этот раз, на занятиях в Школе я взяла на заметку наиболее актуальные проблемы в области охраны дикой природы и, прежде всего, это — незащищенность инспекторов охотнадзора и ООПТ. Кроме того, зафиксировала для себя основные направления и планы работы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и Центра «Амурский тигр», чтобы рассказывать об этом в своих передачах. Школа экологической журналистики для меня — это и конструктивная критика, обмен опытом, новые знакомства. Это также возможность лично встретиться со специалистами Амурского филиала Фонда дикой природы, договориться о сотрудничестве. Спасибо за яркие, насыщенные и веселые дни на турбазе "Заповедная"!»

Если в театральной сфере традиционно существует награда «за актерский ансамбль», то в «Живой тайге» высокопрофессиональная творческая коллективная работа оценивается жюри победой в номинации «Самое зеленое СМИ». В этом году таких наград две. Один Женьшень за освещение тем охраны природы остался во Владивостоке у КГБУ «Общественное телевидение Приморье»: его завоевали журналисты Нелли Булатова, Виктория Лабецкая, Данила Макарычев, Дарья Орлова, Елена Штейникова. А другая награда уехала в Благовещенск, в Издательский дом «Дважды два», вместе с участниками Школы экожурналистики главным редактором «АИФ-Дальний Восток» Иваном Зубаревым и корреспондентом Полезного портала 2х2.su Ольгой Зубаревой. Помимо них, в этой победе есть вклад амурских журналистов Любови Тебеньковой, Людмилы Судейкиной, Дарины Санниковой, Ольги Новосельцевой, Галины Астафьевой и руководителя объединенной редакции ИД «Дважды два» Анастасии Нагайко.

«Семинар, безусловно, очень полезен с точки зрения экологического просвещения и возможности встретиться с журналистами из других уголков нашей страны, которые тоже пишут о природе, – говорит корреспондент ИД «2х2» Ольга Зубарева, Благовещенск. – Нам, как журналистам, очень важно знать, как правильно работать с представителями природоохраны, на что обращать внимание при подготовке экологических материалов. Да и просто как жителям Дальнего Востока полезно было узнать информацию о природе Амурского экорегиона. В ходе лекций у нас возникали вопросы, которые мы планируем осветить на страницах наших изданий вместе с экспертами из Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и природоохранных организаций

Амурской области. Для нас на Школе было немало открытий. Например, фильм Василия Солкина "Земля леопарда. Карусель жизни" – столько интересного мы узнали об этом редчайшем животном, в единственном месте обитания которого в России, на юго-западе Приморья, оказались благодаря «Живой тайге»! И, конечно, мы смогли пообщаться с коллегами, увидели, как они работают по природоохранным темам, это очень ценный опыт. Так что семинар мы считаем нужным и важным. Что касается награды, было очень приятно, что жюри высоко оценило именно коллективную работу Издательского дома «Дважды два» в освещении экологических тем. Номинация "Самое зеленое СМИ" ценна для нас тем, что Женьшень получила вся наша команда. Большое спасибо жюри конкурса за их работу и отдельно организаторам конкурса – WWF России и Центру «Амурский тигр».

В этом году на Школу экологической журналистики были приглашены сразу 7 сотрудников СМИ Амурской области. Помимо Ольги и Ивана Зубаревых из ИД «2х2» это и корреспондент ГТРК «Амур» Антон Сильвоник (малый Женьшень – спецприз «Надежда «Живой тайги») и получившие дипломы «Удачный дебют» Юлия Долгорук, ГТРК «Амур», Вера Куликова, ИА «Порт Амур» и оператор «Первого областного канала» Константин Волков.

Многих журналистов Амурской области к участию в конкурсе подтолкнула обозреватель газеты «Амурская правда» Варвара Сиянова, которая не раз уже была победителем конкурса, а в этом году при поддержке WWF России организовала выезд журналистов в Зейский и Хинганский заповедники. За цикл материалов в газете «Амурская правда» об охране природы Приамурья Варвара Сиянова стала обладатель Женьшеня XI Дальневосточного конкурса «Живая тайга» в номинации «Зеленый пояс Амура»: «11 - счастливое число. Барабанные палочки, барабанная дробь. Бурные аплодисменты не стихали во время 11 семинара природоохранной журналистики " Живая тайга». Лично для меня эта "тайга" была самой замечательной. Во-первых, здесь впервые за ее историю случились танцы. На танцполе у моря отжигали все, независимо от возраста и статуса. Во-вторых, тоже впервые за таежную историю, здесь присутствовала группировка амурских журналистов. Они такими глазами смотрели на происходящее вокруг, как я пять лет назад, когда впервые оказалась на семмнаре. Переживали те же самые эмоции. Уверена, кого-то из них «Живая тайга» примет в свои сети. На то она и живая. В любом случае, попав сюда, прежними они не будут».

Женьшени победителей XI Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» – 2017 были вручены Марии Окуловой, по совместительству – корреспонденту медиапроекта ТАСС DV.LAND за цикл публикаций о людях, стоящих на защите уникальной природы Приморья. В номинации «Земля заповедная» с фильмом «Шантарский мир» и серией репортажей о сохранении заповедной природы Приамурья победил Михаил Дидух, корреспондент ГТРК «Дальневосточная».





"Женьшень" победителя у Ольги Чеузовой.

За очерк о директоре Даурского заповедника Вадиме Кирилюке и цикл публикаций о людях, стоящих на защите заповедной природы Забайкалья, получила Женьшень Ольга Чеузова, корреспондент газеты «Читинское обозрение»: «В этом году снова в моей жизни случилась Живая тайга. Перемолола сознание, выкинула лишнее, добавив полезных знаний. Прокрутила и вернула в рабочий процесс, где знания нужно применить. Отмечу встречу с Сергеем Арамилевым. Четко и емко дал информацию о Красной книге, о браконьерах. Таких специалистов хотелось бы слушать дольше и в больших количествах. Отмечу Анну Барму, с упоением рассказавшую об аистах. Каждая встреча на семинаре полезна. И это, ребята, здорово!».

Забайкальский пресс-клуб «Берлога», в который входит Ольга Чеузова, приехал на Школу «Живая тайга» обновленной командой. Помимо координатора пресс-клуба Ирины Трофимовой, журналиста ЗабТВ и члена жюри конкурса, впервые побывали на семинаре экологических журналистов Амурского экорегиона корреспондент ИА Забмедиа Екатерина Бронникова (малый Женьшень – спецприз «Надежда «Живой тайги») и оператор ЗабТВ Евгений Погорелый (диплом за операторскую работу). На семинаре был показал документальный фильм Ирины Трофимовой и Анны Хвостовой «Очарованные» о создании нацпарка «Кодар», снятый в экспедиции пресс-клуба «Берлога и получивший в этом году приз на лучший телефильм на Всероссийском фестивале «Меридианы надежды». А мастер класс от «Берлоги» на тему «Как разговорить самого неразговорчивого собеседника», вылился в интересную дискуссию о творческих приемах и находках.

«Это была превосходная учеба, гармонично сочетающая содержательную, познавательную и культурную программы. Приятно, что в конкурсе «Живая тайга» участвует много молодых, при этом профессиональных, амбициозных журналистов. Конкурс и школа – хорошая традиция Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и Центра «Амурский тигр», пусть она живет как можно дольше, – делится журналист газеты «Биробиджанер штерн, ЕАО, лауреат конкурса Вера Павлова. – Великолепна была экскурсия в Дальневосточнывй морской заповедник. Был интересен просмотр телевизионных конкурсных работ. Очень хорошие лекции Петра Осипова, Сергея Арамилева, Андрея Пуреховского, Алексея Костыри, Анны Бармы – из каждой можно сделать отдельное интервью и почерпнуть темы. Культурно-спортивная программа была на высоте, включая волейбольный матч, концерт классической музыки под звездным небом, вечера с гитарой у костра, экологический брейн-ринг и все остальное. Организаторские способности Елены Старостиной, связавшей все это воедино – выше всяких похвал».

Жюри наградило Женьшенем Детскую телестудию «ШИП» из приморского поселка Лучегорск: педагога Ольгу Ладейщикову, руководителя Наталию Продан и команду юных корреспондентов – создателей фильма «Нас объединил Бикин», тележурнала «Где прячется утка?» сюжета «Опасный мусор». В номинации «Природа и энергетика» Женьшень получил Валерий Малиновский, внештатный корреспондент газеты «Утро России» из Находки – за цикл материалов в СМИ и действенность публикаций о нарушениях природоохранного законодательства, борьбе с угольной пылью, сохранении природы Приморья и здоровья людей. А в номинации «Личность в охране природы» победила Надежда Лабецкая, корреспондент районной газеты «Вестник Тернея», Приморье, за возвращение из архива имени выдающегося ученого Гордея Федоровича Бромлея и цикл публикаций о сотрудниках Сихотэ-Алинского заповедника.

Каждый из победителей и лауреатов увез с берега Японского моря незабываемые впечатления о людях, с которыми познакомился на Школе экологической журналистики «Живая тайга».

«Еще раз большое спасибо за приглашение на экологическую школу "Живая тайга". Это был незабываемый опыт, великолепные спикеры и коллеги, заставившие меня поверить в то, что наша работа (пусть и не большая в моем случае) проделана не зря. Я уехала домой с новыми темами для статей и репортажей, которые обязательно появятся на страницах газеты «АиФ», полезными контактами и, конечно же, знаниями. Семинары восполнили многие пробелы в моей голове об экологической журналистике и природном разнообразии Приморья в целом. Я уверена, что мы вновь увидимся в стенах Школы в следующем году», – говорит Екатерина Цой, корреспондент газеты «АИФ-Приморье», отмеченная жюри дипломом «Удачный дебют».

До свидания, XI конкурс «Живая тайга»-2017! Впереди – «Живая тайга»-2018! Напомним, что в новом конкурсе журналистов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, будут принимать участие природоохранные публикации, передачи и сюжеты, прошедшие в эфире и опубликованные в СМИ, начиная с 5 июня этого года.

Фото Александра Хитрова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток