Пожар под облаками: есть ли шанс спастись от огня у жильцов высотных домов Владивостока

Пожары в многоэтажных высотных домах Владивостока, как выясняется, не такая уж и редкость

Владивосток с каждым годом растет вверх, количество этажей в высотных домах увеличивается, а вместе с этим повышаются и риски, в том числе и пожаров. Эта страшная стихия может возникнуть как по вине человека, так и без его участия. Особенную опасность для людей несет пожар в высотном доме.

О том, защищены ли жители краевых высоток от пожара и что желательно иметь в своей квартире каждому человеку, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал майор внутренней службы, заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Тимофей РУБАЙЛО.

«Такого понятия, как высотное здание, в общепринятых критериях не существует. Однако есть здания повышенной этажности, к ним относятся постройки свыше 28 метров, обычно это дома от девяти и более этажей. В прошлом году в таких сооружениях в городе произошло 62 пожара, погибших и пострадавших нет. Также нельзя точно утверждать, что пожар возник именно в квартирах: огонь мог вспыхнуть в подъезде, подвале или на прилегающей территории», - рассказывает Тимофей Алексеевич.

По его словам, у пожарных нет перечня подобных зданий, к которым нужен особый подход, так как он не предусмотрен нормативными документами ведомства. Но, как правило, такие здания, в особенности административные, относятся к повышенной категории риска: высокого или значительного.

«В зависимости от категорий риска мы определяем периодичность проведения плановых и внеплановых проверок на таких объектах. Однако полная проверка жилых многоквартирных домов не проводится, связано это с тем, что квартиры - это частная собственность. Поэтому в жилых домах мы проверяем работу управляющих компаний по обеспечению пожарной безопасности в местах общего пользования и на прилегающей территории», - рассказывает пожарный.

Кстати, у пожарных на каждое здание имеются планы тушения пожара, в них содержится общая характеристика зданий, что в случае необходимости помогает ускорить процесс тушения. По правилам проверяются эти документы с выездом на место и моделированием пожара. При этом существует два вида таких планов: для небольших очагов возгорания и для крупных.

Во время самого пожара специалистами применяются разные технологии спасения людей: коленчатые автоподъемники, ручные лестницы, используются комплекты спасательного снаряжения, автомобили газодымозащитной службы и автолестницы. По мнению экспертов, в теории возможно применение вертолета.

«Если понаблюдать за какой-нибудь пожарной частью во Владивостоке, где базируется автолестница, то можно заметить, что на вызовы она выезжает чаще, чем обычные пожарные машины. Происходит это потому, что на каждое здание повышенной этажности идет ее автоматический вызов, даже если рядом просто горит мусор», - поясняет Тимофей Рубайло.

Вызовы к пожарным поступают от диспетчера, который получает сигналы о возгораниях двумя путями. Первый - это звонок на номер 101 или 112, второй - по системе дублирующего мониторинга, которой по закону должны быть оборудованы здания особой категории: детские дошкольные учреждения, детские лагеря, спальные корпуса, учреждения социальной защиты, школы и другие.

«Отличный пример такой системы мониторинга находится во всероссийском детском центре «Океан». У них вся схема размещения датчиков системы показана на мониторе компьютера, и диспетчер всегда может видеть, где и что произошло в помещении. Помимо этого, их система дублируется на центральный диспетчерский аппарат», - рассказывает эксперт.

По словам эксперта, для жилых и офисных зданий обязательная установка автоматических датчиков пожарообнаружения законом не предусмотрена. Если собственники здания или лица, эксплуатирующие его, изъявят желание оборудовать их объект такими датчиками, то их идея будет полностью поддержана. Однако вначале им придется обратиться в коммерческие компании - закупить оборудование, создать сервисную поддержку, и только потом вывести систему на пульт диспетчера.

При этом данная система будет одной из самых успешных в процессе спасения людей в домах повышенной этажности. Если даже она не дублируется на пульт диспетчера, но исправно работает и подключена к громкоговорителям, то при возникновении пожара оперативное оповещение жильцов об опасности гарантировано.

«Во Владивостоке дома с такой системой оповещения есть, и немало. При этом по новым нормам в строящихся домах наличие такой системы обязательно. Ее разводка проходит как по местам общего пользования, так и по самим квартирам. Главной причиной ее некачественной работы является плохое обслуживание, иногда по вине и самих собственников. К примеру, многие владельцы квартир снимают противопожарные датчики самостоятельно, закрывают их навесным потолком, не следят за ними, и все это вкупе приводит к бездействию устройства», - рассказывает специалист.

И все-таки наличие такой системы существенно повышает безопасность. В прошлом году пожарные совместно с владивостокским благотворительным фондом устанавливали такие противопожарные датчики в дома и квартиры многодетных семей.

Как пояснил Тимофей Алексеевич, первые технологии спасения людей во время пожаров закладываются еще при строительстве дома. Вначале принимаются объемно-планировочные решения, которые предусматривают безопасную эвакуацию людей из здания: исключаются все моменты распространения опасных факторов пожара. Одной из отличительных особенностей современного высотного здания является наличие незадымляемых лестниц, изоляционного типа или с проходом через открытое воздушное пространство. Также во время планировки дома инженеры рассчитывают систему внутреннего противопожарного водопровода, дымоудаления.

«Несмотря на все системы спасения, мы рекомендуем жильцам высотных домов иметь в своих квартирах средства самоспасения: специальные капюшоны, которые позволяют безопасно пройти через очаг возгорания и задымленное помещение, огнетушители и устройства самоспас», - рассказал специалист.

Как заметил эксперт, все-таки лучше пожара не допустить. В России современных технологий предотвращения пожара достаточно много, однако внедрение их в массы - процесс сложный и долгий. Совсем недавно российские ученые изобрели пиростикер. Это автономное устройство тушения пожара представляет из себя плоскую пластину с миллионами микрокапсул, в которых находится термоактивирующееся огнетушащее вещество. По словам специалистов, разместить такую пластину можно в самых опасных местах: в электрощитках, розетках, там, где может возникнуть возгорание.

«По статистике, 75% пожаров происходит в жилых помещениях, основная причина - неосторожное обращение с огнем. Второй распространенной причиной пожара являются неисправное электрооборудование и печное отопление. И если при помощи современных технологий исключить причину возникновения пожара при неисправном электрооборудовании, тогда на треть сократится количество пострадавших и пожаров», - резюмирует Тимофей Рубайло.

Большинство высотных домов города оборудованы противопожарной системой по последнему слову. Однако возгорания в них все равно возникают. Последний такой случай произошел в новостройке «Орлиное гнездо - 2». На девятом этаже жилого комплекса загорелась квартира. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. В тушении пожара принимали участие 31 человек и восемь единиц техники. Поэтому, как бы ни защищали дома от пожаров, основной причиной их возникновения остается человек.

КРОМЕ ТОГО

Людям, оказавшимся заложниками пожара в высотном доме, МЧС России советует:

- Позвонить в службу спасения по телефону 112 или 101.

- Сохранять выдержку, не паниковать самим и успокоить людей, которые оказались рядом.

- Постараться понять, в какой области произошло возгорание, и, сохраняя спокойствие, начать движение в противоположную от угрозы сторону. Основная цель - выход из здания на улицу.

- Во время движения остерегаться большой концентрации дыма.

- Вещества, которые выделяются при горении синтетики и пластика, крайне токсичны. Несколько вдохов такого дыма в состоянии убить человека.

- При эвакуации из горящего многоэтажного здания не следует заходить в лифт, используйте незадымленную лестницу.

- При повышенной концентрации дыма необходимо использовать увлажненный носовой платок или иной кусок ткани, через который можно дышать.

- Если при пожаре выход в коридор (на лестницу) не представляется возможным, значит необходимо забежать в удобное помещение. Плотно закрыть за собой дверь, а щели и вентиляцию закупорить мокрой тканью.

- При повышении температуры и концентрата дыма нужно проследовать из комнаты на балкон. Если балкон отсутствует, остается экстренный выход: встать на подоконник, дожидаться помощи спасателей.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток